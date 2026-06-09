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L'agenda del Papa per aquest dimecres: visita a Brians, Montserrat i la Sagrada Família

Consulta totes les ubicacions que visitarà Lleó XIV al llarg de la segona jornada que passa a Catalunya

El Papa, aquest dimarts, a Barcelona

El Papa, aquest dimarts, a Barcelona / ZOWY VOETEN

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ACN

Barcelona

La segona jornada de la visita del Papa a Catalunya preveu el seu pas per la presó Brians 1 demà dimecres poc després de les 10 h. Es trobarà amb el director del centre, tres capellans, un grup de recluses i un grup de voluntaris.

Seguidament, anirà a Montserrat, on el rebran el bisbe de Sant Feliu, Xabier Gómez, i el pare abat Manel Gasch. El sant pare celebrarà el mil·lenari del santuari i tindrà un breu moment de recolliment a la capella de la Mare de Déu de Montserrat.

A la tarda s'espera que visiti l'església de Sant Agustí del barri del Raval de Barcelona, retorni al Palau Episcopal i es dirigeixi finalment a la Sagrada Família. El tram final del trajecte, a partir del carrer Rosselló, el farà en 'papamòbil' i a la basílica serà rebut pel rei d'Espanya, Felip VI, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.

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Lleó XIV visitarà la tomba d'Antoni Gaudí, farà la missa solemne amb motiu del centenari exacte de la mort de l'arquitecte i després sortirà en processó cap a l'exterior. A les 9 del vespre tornarà a la sagristia i un quart d'hora més tard tornarà a sortir a l'exterior per inaugurar i beneir la torre de Jesucrist, la més alta de les esglésies catòliques del món. Per acabar, hi haurà un espectacle de llums, drons i focs artificials.

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