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Lleó XIV fa la seva primera homilia a Catalunya a la catedral de Barcelona amb alguns fragments en català

El Papa insta els cristians a la concòrdia i la pau i diu que els catalans "tenen vocació de constructors d'unitat"

El Papa, entrant a la catedral de Barcelona

El Papa, entrant a la catedral de Barcelona / ACN/Marc Font

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ACN

Barcelona

El papa Lleó XIV ha instat aquest dimarts tots els cristians a l'acollida, la concòrdia i la pau, i ha assegurat que els barcelonins i els catalans tenen una "vocació per convertir-se en constructors d'unitat". En la seva primera homilia a Catalunya, feta amb alguns fragments en català a la catedral de Barcelona, ha admès que això pot comportar sacrificis, però ha instat els fidels a "renunciar a allò superflu i construir el que és essencial". "Barcelona és anomenada 'Cap i Casal de Catalunya'. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat", ha afegit.

"En un món esquinçat per guerres i divisions, en una societat cada cop més fragmentada i individualista, volem ser màrtirs, és a dir, testimonis i profetes d'unitat, acollida, concòrdia i pau, fins i tot a costa de sacrificis i renúncies", ha dit. Ha afegit que cal "renunciar a allò superflu per construir sobre el que és essencial i dura per sempre".

Justament, ha admès que en tota comunitat hi ha "membres més forts i altres més febles, alguns visibles, que fan funcions evidents cap a l'exterior, altres amagats, que actuen des de dins, en alguns casos sense parar-se mai i complint funcions vitals, sense que ningú ni tant sols se n'adoni".

El pontífex ha dit que Barcelona "té una gran tradició d'Església" i ha citat el papa Joan Pau II en la seva visita a la capital catalana el 1982, quan va lloar "l'ànim acollidor que al llarg de la història ha dut als barcelonins i catalans, a compartir la ciutadania humana i cristiana amb moltíssima gent".

També ha animat els assistents, citant altre cop sant Joan Pau II, a "proclamar davant l'Església que aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana". Així, ha demanat als fidels que s'entreguin per "construir harmonia i comunió, més enllà de tota polarització". 

En el seu discurs ha citat el seu predecessor, el papa Francesc, quan va fer un vídeo per a la inauguració de la torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família el 2021 i també un discurs al seminaristes de Barcelona el 2022 on els demanava fraternitat, unitat i amor, més enllà de la llengua, el poble o la nació a la que pertanyin.

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L'homilia ha començat amb una breu salutació en català: "Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la visita restant l'Hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres". Després l'ha utilitzat en cinc paràgrafs més, d'un total de més de dues pàgines, i en la salutació final: "Que Maria, mare de l'Església i mare de la unitat, ens ajudi a ser fidels a aquet compromís i a aquesta missió. Mare de Déu de la Mercè, pregueu per nosaltres".

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