El Papa aterra al Prat per iniciar dos dies de visita a Catalunya
Salvador Illa rep Lleó XIV a peu de pista de l'aeroport del Prat
Gemma Sánchez (ACN)
El Papa Lleó XIV ha aterrat a l'aeroport del Prat passades les 12.45 hores, uns vint minuts més tard del que estava previst. Ha arribat a la terminal corporativa, amb un avió que havia enlairat de Madrid poc després de les 11.45. A peu de pista del Prat l'espera el president de la Generalitat, Salvador Illa, que l'acompanyarà per la catifa vermella cap a la línia de salutacions. Allà l'esperen el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, el president del Parlament, Josep Rull, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre altres autoritats polítiques, eclesiàstiques i militars. Lleó XIV pujarà al cotxe oficial per anar cap a la catedral de Barcelona i començar així dos dies de visita amb una agenda atapeïda d'actes i trobades.
Lleó XIV ha viatjat de Madrid a l'aeroport del Prat acompanyat del seu equip més proper i d'una vuitantena de periodistes. A part d'Illa, Espada, Rull i Collboni, també el rebrà el delegat del govern espanyol, Carlos Prieto; el tinent general de l'exèrcit de Terra, Raimundo Rodríguez; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret; i la directora de l'Aeroport, Eva Valenzuela. Pel que fa a les autoritats eclesiàstiques, l'esperen l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i el bisbe de Sant Feliu, Xabier Gómez.
Després de visitar la Catedral aquest migdia, el pontífex accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà a la nit. A primera hora de la tarda està previst que tingui una trobada privada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i també que es reuneixi amb membres de l'orde dels Agustins.
Segons recull l'agenda de la visita a Catalunya, a les 19.15 h Lleó XIV anirà en cotxe cobert fins a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on l'esperaran més de 40.000 participants en una celebració que haurà començat una hora abans amb música, testimonis i xerrades referents a la catequesi sobre Gaudí i la Sagrada Família. Allà, beneirà prop de 30 ambulàncies i farà una volta amb 'papamòbil' per la pista d'atletisme del recinte per saludar els milers de participants.
L'agenda de dimecres
La segona jornada de la visita del Papa a Catalunya preveu el seu pas per la presó Brians 1 demà dimecres poc després de les 10 h. Es trobarà amb el director del centre, tres capellans, un grup de recluses i un grup de voluntaris.
Seguidament, anirà a Montserrat, on el rebran el bisbe de Sant Feliu, Xabier Gómez, i el pare abat Manel Gasch. El sant pare celebrarà el mil·lenari del santuari i tindrà un breu moment de recolliment a la capella de la Mare de Déu de Montserrat.
A la tarda s'espera que visiti l'església de Sant Agustí del barri del Raval de Barcelona, retorni al Palau Episcopal i es dirigeixi finalment a la Sagrada Família. El tram final del trajecte, a partir del carrer Roselló, el farà en 'papamòbil' i a la basílica serà rebut pel rei d'Espanya, Felip VI, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Lleó XIV visitarà la tomba d'Antoni Gaudí, farà la missa solemne amb motiu del centenari exacte de la mort de l'arquitecte i després sortirà en processó cap a l'exterior. A les 9 del vespre tornarà a la sagristia i un quart d'hora més tard tornarà a sortir a l'exterior per inaugurar i beneir la torre de Jesucrist, la més alta de les esglésies catòliques del món. Per acabar, hi haurà un espectacle de llums, drons i focs artificials.