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Més de 45.000 alumnes comencen unes PAU marcades pels detectors de dispositius, la visita del Papa i la vaga de docents

Els que s'examinen a la UPF diuen que han arribat sense problemes de mobilitat ni afectacions per les protestes

Estudiants preparats per a les PAU a la UPF

Estudiants preparats per a les PAU a la UPF / ACN

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María Belmez / Nazaret Romero (ACN)

Barcelona

A les nou del matí més de 45.000 alumnes han començat les Proves d'Accés a la Universitat (PAU). Ho han fet en una convocatòria marcada per la prova per detectar dispositius mòbils, la vaga dels docents i, especialment en el cas de Barcelona, la visita del Papa. En aquest context, els estudiants que s'examinen a la Universitat Pompeu Fabra han acudit al centre molt d'hora i no s'han trobat problemes de mobilitat, segons els consultats per l'ACN.

També han explicat que no s'han vist afectats per les vagues que els docents han fet aquest darrer trimestre, ja que han detallat que molts no han secundat les convocatòries per preparar-los per als exàmens. Sobre els detectors, hi ha qui ho veu excessiu i qui veu que entra dins la normalitat.

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