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El Papa beneeix les ambulàncies de sor Lucía abans d'assistir a la vigília de l'Estadi Olímpic

Entre els vehicles del comboi humanitari hi ha ambulàncies cedides pel SEM i també vehicles cedits pels Mossos d’Esquadra

VÍDEO | El Papa beneeix la caravana d'ambulàncies de sor Lucía

VÍDEO | El Papa beneeix la caravana d'ambulàncies de sor Lucía

ACN

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Regió7 / EPC

Barcelona

El Papa ha beneït les 21 ambulàncies de Sor Lucía, una a una, abans de la vigília celebrada aquest dimarts al vespre a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Abans d’entrar al recinte, Lleó XIV ha beneït la caravana de la Bondat que arribarà fins a Ucraïna a través d'un corredor humanitari impulsat per la Fundació Convent de Santa Clara de Manresa. Entre els vehicles del comboi humanitari hi ha ambulàncies cedides pel SEM i també vehicles cedits pels Mossos d’Esquadra. 

En aquest context, el Pontífex ha rebut diversos regals, com una caixa amb una bandera que una persona li ha demanat que obri quan s'acabi la guerra d'Ucraïna. A més, Pilarín Bayés li ha regalat un dibuix. Un cop Lleó XIV ha entrat a l'estadi, les ambulàncies beneïdes han sortit en direcció a Ucraïna. Són 3.000 quilòmetres de viatge.

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Sor Lucía amb el Papa Lleó XIV a l'exterior de l'Estadi Olímpic de Barcelona / Sor Lucía Caram

La comitiva està formada per 21 vehicles, que han aconseguit la monja establerta a Manresa i la Fundació Convent de Santa Clara, que dirigeix, mitjançant una campanya a la qual han respost empreses, institucions i particulars. Hi ha deu ambulàncies, tres vehicles Pick Up, un quatre per quatre i set cotxes. L’Ajuntament de Barcelona hi ha aportat set generadors elèctrics. El comboi també el formen una cinquantena de participants, entre voluntaris, conductors solidaris, membres de Fidem i representants de diverses associacions compromeses amb l’ajuda humanitària. Les ambulàncies han estat donades per empreses privades que s'hi han volgut implicar activament perquè l’ajuda arribi directament a hospitals i a unitats d’emergència.

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