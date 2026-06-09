El Papa carrega a Montjuïc contra el "culte a la imatge" i els "feminicidis" i demana posar el focus en la salut mental
En les respostes als joves, Lleó XIV reclama que la salut mental sigui una prioritat del sistema sanitari
ACN
El papa Lleó XIV ha denunciat des de l’Estadi Olímpic Lluís Companys la violència contra les dones i ha advertit que és una realitat que cal abordar "personalment" i "com a societat". En resposta a les preguntes de tres joves durant la vetlla de pregària a Montjuïc, el pontífex ha lamentat que moltes cròniques policials encara reflecteixin "un clima enverinat" en les relacions familiars, amb "abusos i opressions", especialment amb la violència contra les dones, que sovint acaba "lamentablement" en feminicidis. Lleó XIV, que ha anat intercalant fragments en català i castellà a parts iguals, també ha alertat que la salut mental és un "malestar invisible" entre els joves i ha reclamat que ha d'estar "entre les prioritats" del sistema sanitari.
El Papa ha fet aquesta reflexió sobre la violència contra les dones arran d’un testimoni marcat per la violència familiar. La jove, de Barcelona, ha explicat que el seu pare va intentar matar la seva mare i va anar a la presó, i la seva mare es va refugiar en les drogues i ell va anar a un centre de menors, on va decidir batejar-se. En aquest context, Lleó XIV ha destacat la "valentia" de la jove, i ha advertit que el perdó no es pot entendre com un retorn automàtic a la situació anterior, que cal no desanimar-se i que "el perdó comença amb petits passos".
Segons el pontífex, la reconciliació amb la pròpia història és “gradual” i el perdó no equival “sempre i en tots els casos” a tornar a viure una relació plena amb qui ha fet mal. Lleó XIV ha definit el perdó com “un camí llarg”, que demana rebutjar l’odi i la venjança, però també respectar les ferides i els temps de cada persona.
Salut mental
En una altra resposta, a partir d’un testimoni d'una jove professora de l'Hospitalet de Llobregat, que va intentar suïcidar-se a conseqüència d'una depressió, Lleó XIV ha alertat que la salut mental és un “malestar invisible i generalitzat” que “afecta també els joves” i ha reclamat que sigui una prioritat del sistema sanitari. Aquestes paraules han provocat un dels aplaudiments del públic.
El pontífex ha afirmat que la salut mental està “cada vegada més amenaçada” en societats que es consideren avançades i ha dit que això és “un senyal que hi ha quelcom profundament equivocat” en un model de creixement que sotmet les persones “a pressions i tensions” que comprometen equilibris fonamentals.
Rendiment
El pontífex també ha carregat contra “la idolatria del benefici i del rendiment”, “l’afany de produir sempre i de ser guanyadors” i “el culte a la pròpia imatge”, que ha qualificat d’“anestèsics” que adormen la consciència. Lleó XIV ha fet aquesta reflexió en resposta a la pregunta d'un jove recentment batejat. La pregunta ha estat sobre com mantenir la mirada posada "en allò que realment importa".
En aquest sentit, el Papa ha reclamat desenvolupar “un pensament crític respecte a un sistema social que no posa a la persona en el centre i provoca situacions d’injustícia i de pobresa existencials a diversos nivells”. Segons Lleó XIV, cal aprendre a aturar-se, valorar les coses importants i qüestionar les prioritats personals i socials.
Omella agraeix la visita
L’arribada del Papa ha estat precedida per una coronació castellera d'un 3 de 8, una actuació dels Castellers de Vilafranca. El cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha demanat un aplaudiment per la colla i ha explicat que Antoni Gaudí "probablement" s'hi va inspirar per fer les torres dels apòstols de la Sagrada Família, que el Papa veurà aquest dimecres.
"Els castells són una bella manifestació del que som capaços de fer els éssers humans quan treballem units i amb un mateix fi", ha comentat Omella davant el Papa, a qui ha acabat agraint la seva presència.
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