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Per què les campanes han sonat avui a les 12:30 hores? La resposta la té el Papa Lleó XIV

La iniciativa, recolzada pel bisbat català, busca transmetre un missatge d’esperança i unitat durant la visita del Pontífex

El Papa Lleó XIV a Madrid

El Papa Lleó XIV a Madrid / José Luis Roca / PIM

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Cristina Sebastián

Barcelona

Catalunya es prepara per rebre aquest dimarts el papa Lleó XIV en una visita que ha despertat una gran expectació entre les comunitats cristianes del territori. Amb motiu de la seva arribada, la ciutat de Barcelona es veurà afectada per diferents talls de trànsit per facilitar la celebració dels actes de benvinguda. Entre aquests esdeveniments destaca un repic extraordinari de campanes organitzat per campaners i responsables de campanars de tot Catalunya per donar la benvinguda al Pontífex.

La iniciativa, promoguda per Campaner.cat i recolzada pel bisbat català, acompanyarà els primers moments de la visita del Papa i simbolitzarà l’alegria i l’esperança que suposa aquest esdeveniment per a nombroses parròquies i diòcesis catalanes.

Participació de parròquies i diòcesis

La convocatòria preveu que les campanes d’esglésies i parròquies de diferents diòcesis, especialment les de Barcelona i Sant Feliu de Llobregat —que són les que visitarà el Papa durant la seva visita—, repiquin simultàniament entre les 12.30 i les 13.00 hores, coincidint amb l’arribada del Papa a l’aeroport de Barcelona i el seu posterior desplaçament cap a la Catedral de Barcelona, on farà la pregària de l’Hora Menor.

Segons els organitzadors, el toc extraordinari pretén convertir-se en un gest simbòlic de benvinguda i proximitat al Pontífex. A més, subratllen el significat del lema escollit per a la visita, “Alça la mirada”, una invitació a aturar-se, recuperar la dimensió humana de la vida quotidiana i dirigir la mirada cap a referents espirituals i culturals de Catalunya, com Montserrat i la Basílica de la Sagrada Família.

Missatge de pau

La iniciativa també dona importància al missatge de pau defensat pel Papa, definit per ell mateix com una pau “desarmada i desarmant”, en un context internacional marcat per diversos conflictes i tensions.

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Tant l’arquebisbat de Barcelona com el bisbat de Sant Feliu han animat les parròquies de les seves respectives diòcesis a sumar-se a aquesta acció, que permetrà que els campanars catalans tornin a exercir la seva funció tradicional d’anunciar esdeveniments significatius per a la comunitat cristiana.

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