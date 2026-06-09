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La visita del Papa a Catalunya, minut a minut

Lleó XIV ha començat aquest dimarts una estada de dos dies a Catalunya que inclourà, demà, una visita al monestir de Montserrat

La visita del Papa a Catalunya, en directe / GOVERN / Europa Press

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Andrea Izquierdo

Alba Díaz

Pau Brunet

Manresa

La visita del Papa a Montserrat, que tindrà lloc aquest dimecres 10 de juny, serà un esdeveniment històric que alterarà el ritme habitual del santuari i de la Catalunya central. L'estada de Lleó XIV a Catalunya, però, ha arrencat avui, dimarts. En aquest espai recollirem tota l'activitat i les notícies vinculades al Pontífex.

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