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La visita del Papa a Catalunya, minut a minut
Lleó XIV ha començat aquest dimarts una estada de dos dies a Catalunya que inclourà, demà, una visita al monestir de Montserrat
La visita del Papa a Montserrat, que tindrà lloc aquest dimecres 10 de juny, serà un esdeveniment històric que alterarà el ritme habitual del santuari i de la Catalunya central. L'estada de Lleó XIV a Catalunya, però, ha arrencat avui, dimarts. En aquest espai recollirem tota l'activitat i les notícies vinculades al Pontífex.
Lleó XIV: "Els catalans tenen vocació de constructors d'unitat"
Durant el sermó de la Catedral, Lleó XIV ha instat a tots els cristians a l'acollida, la concòrdia i la pau, i ha assegurat que els barcelonins i els catalans tenen una "vocació per convertir-se en constructors d'unitat". En la seva primera homilia a Catalunya, feta amb alguns fragments en català a la catedral de Barcelona, ha admès que això pot comportar sacrificis, però ha instat els fidels a "renunciar a allò superflu i construir el que és essencial". "Barcelona és anomenada 'Cap i Casal de Catalunya'. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat", ha afegit.
Lleó XIV obre l'homilia en català
"Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l’Hora sexta en aquesta Catedral amb tots vosaltres". Aquestes han estat les primeres paraules pronunciades públicament en català pel papa Lleó XIV a l'inici de la seva homilia a la Catedral de Barcelona. En la pregària hi prenen part la cúria diocesana, voluntaris i seminaristes.
Breu recorregut per la Catedral i pregària
El papa Lleó XIV ha arribat fins al replà de la Catedral de Barcelona en cotxe. Rebut pel cardenal Joan Josep Omella com a amfitrió, la cúria l'ha esperat a la reixa de les portes del temple. Després de travessar el baptisteri —actualment en obres—, el Pontífex ha rebut la Vera Creu de mans d'Omella i ha continuat el recorregut per l'interior de la Catedral.
Ha entrat a la capella per pregar davant les imatges del sant Oleguer i del Sant Crist de Lepant. Aclamat inicialment per voluntaris i convidats, posteriorment s'ha fet el silenci a l'interior del temple. Després s'ha dirigit al presbiteri, passant davant del cor, abans d'asseure's a la Càtedra de la Catedral.
El Papa saluda els fidels abans d'entrar a la Catedral de Barcelona
El papa Lleó XIV s'ha aturat uns segons davant l'escalinata d'entrada de la Catedral de Barcelona, on ha saludat amb la mà els fidels que s'hi han reunit. La multitud ha respost amb aplaudiments, crits d'entusiasme i mostres d'emoció. Abans de travessar el llindar del temple, el Pontífex s'ha tornat a girar per saludar novament i això ha desencadenat una nova onada de crits d'entusiasme i càntics de «Visca el Papa!» entre la gent.
La visita coincideix amb una jornada de vaga dels docents
Centenars de docents s'han manifestat aquest dimarts al matí pel centre de Barcelona en una nova jornada de vaga que coincideix amb la visita del Papa. El Departament d'Educació ha xifrat en un 10,56% el seguiment a tot Catalunya a les 13.00 hores, amb dades del 80,68% dels centres. Aquest dimarts està convocat el personal docent i laboral dels centres públics i dels serveis del Departament d'Educació i FP, com els educatius, els territorials i els centrals. També estan cridats a l'aturada altres col·lectius sobre els quals el Departament d'Educació no disposa de dades, com el personal de centres d'altres titularitats, de neteja, cuina o monitoratge. Els sindicats convocants són USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS. Aquesta és la quarta vaga de docents a tot Catalunya del tercer trimestre i la darrera del curs del curs, segons han explicat des d'USTEC.
Parlon treu pit del dispositiu per la visita del Papa
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha reivindicat el dispositiu especial desplegat amb motiu de la visita del Papa i ha assegurat que permetrà garantir "la màxima seguretat amb la mínima afectació" sobre la ciutadania. Des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), ha subratllat que l'operatiu és fruit de mesos de planificació i de la coordinació entre serveis d'emergències, cossos de seguretat, operadors de transport i d'altres agències i entitats de suport. Ha destacat que inclou el desplegament de 5.600 Mossos i ha apuntat que permetrà "compatibilitzar" l'estada del pontífex amb l'inici de les PAU, les mobilitzacions de docents previstes aquest dimarts i el normal desenvolupament de l'activitat quotidiana.
La visita a Montserrat, demà
La segona jornada de la visita del Papa a Catalunya preveu el seu pas per la presó Brians 1 demà dimecres poc després de les 10 h. Es trobarà amb el director del centre, tres capellans, un grup de recluses i un grup de voluntaris.
Seguidament, anirà a Montserrat, on el rebran el bisbe de Sant Feliu, Xabier Gómez, i el pare abat Manel Gasch. El sant pare celebrarà el mil·lenari del santuari i tindrà un breu moment de recolliment a la capella de la Mare de Déu de Montserrat.
L'agenda del Papa avui a Catalunya
Lleó XIV anirà de l'aeroport a la Catedral de Barcelona. Seguidament, accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà a la nit. A primera hora de la tarda està previst que tingui una trobada privada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i també que es reuneixi amb membres de l'orde dels Agustins.
Segons recull l'agenda de la visita a Catalunya, a les 19.15 h Lleó XIV anirà en cotxe cobert fins a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on l'esperaran més de 40.000 participants en una celebració que haurà començat una hora abans amb música, testimonis i xerrades referents a la catequesi sobre Gaudí i la Sagrada Família. Allà, beneirà prop de 30 ambulàncies i farà una volta amb 'papamòbil' per la pista d'atletisme del recinte per saludar els milers de participants.
El Papa ja és a Catalunya
El Papa Lleó XIV ha aterrat a l'aeroport del Prat passades les 12.45 hores, uns vint minuts més tard del que estava previst. Ha arribat a la terminal corporativa, amb un avió que havia enlairat de Madrid poc després de les 11.45. A peu de pista del Prat l'espera el president de la Generalitat, Salvador Illa, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, el president del Parlament, Josep Rull, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre altres autoritats polítiques, eclesiàstiques i militars. Lleó XIV pujarà al cotxe oficial per anar cap a la catedral de Barcelona i començar així dos dies de visita amb una agenda atapeïda d'actes i trobades.
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