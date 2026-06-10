El Papa beneeix la torre de Jesús de la Sagrada Família, l'església catòlica més alta del món
Un espectacle de llum i música clou els actes del Papa a Catalunya
Pol Solà (ACN)
El papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat aquest dimecres al vespre la torre de Jesús de la basílica de la Sagrada Família de Barcelona, la més alta del temple, que és, amb 172,5 metres, l'edifici més alt de la capital catalana i l'església catòlica més alta del món. Ho ha fet combinant el català i el castellà. Ha estat el punt culminant de la missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí, que ha conclòs amb un espectacle de llum i música presenciat per milers de persones a la zona. També ha estat l'acte final i central de la visita del Papa a Catalunya abans de marxar a les Canàries aquest dijous.
Els cinc braços de la creu de la torre de Jesús segueixen la geometria de doble gir que Gaudí va donar a les columnes de la Sagrada Família: un quadrat a l'extrem exterior que es converteix en un octàgon a l'interior. El seu revestiment interior té centenars de peces d'ònix blanc. Per assegurar-se que la creu resistiria els embats dels elements naturals, la creu va ser sotmesa a descàrregues elèctriques de potències similars a les de tempestes i vents superiors als 150 km/h.
La creu està revestida de vidre i unes 15.000 peces de ceràmica blanca esmaltada, un material pensat perquè brilli de dia amb la llum del sol i de nit mitjançant uns feixos de llum dirigits des de les altres torres, tal com volia Antoni Gaudí. Els braços tenen uns vidres per on entra la llum i des d’on està previst poder contemplar els voltants a partir de l’any 2028, quan finalitzin els treballs interiors i s’instal·li l’ascensor. A l’interior de la creu hi penja l’Anyell de Déu, de l’escultor Andrea Mastrovito.
L'interior de la torre recrea el cel amb 50.820 rajoles. En total, cobreixen una superfície de 1.000 m2, la pintura de la qual va requerir tres anys de treball continuat. A més, no hi ha dues rajoles iguals.
Després de la missa solemne pel centenari de la mort d'Antoni Gaudí, i ja fora de la basílica, el Papa ha pregat i escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del Naixement, així com a les autoritats i als fidels assistents. En la seva benedicció, feta parcialment en català i castellà, Lleó XIV ha recordat els que han treballat en la construcció de la basílica.
Després d'un cant gregorià ha començat l'espectacle de llum i so, amb la participació de l'Escolania de Montserrat, i que també ha comptat amb la participació del públic convidat, tant dins com fora, que portava una mena de fanalets que s'anaven il·luminant segons el ritme de la música. L'espectacle ha comptat amb nombrosos jocs de llums dins i fora de la basílica i un grup de drons ha dibuixat la cara de Gaudí al cel, juntament amb una cita seva: "Primer l'amor, després la tècnica". Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha posat punt final a l'espectacle, que ha conclòs amb drons dibuixant 'Gràcies' al cel barceloní.
L'espectacle inaugural ha culminat amb l'encesa de la creu que corona la torre. Tot seguit, Lleó XIV ha destapat la placa commemorativa de la seva visita a la basílica, com les que ja hi ha per les visites de Joan Pau II el 1982 i Benet XVI el 2010. L'acte ha quedat conclòs així. A continuació, el pontífex ha tornat a agafar el cotxe per dirigir-se al Palau Episcopal, on passarà l'última nit a Barcelona i Catalunya, abans d'agafar aquest dijous al matí un avió cap a les illes Canàries.
"Primer l'amor, després la tècnica"
La Sagrada Família s'il·lumina íntegrament. Al seu costat, els drons projecten la imatge d'Antoni Gaudí, juntament amb la frase "Primer l'amor, després la tècnica (Primer l'amor, després la tècnica)". Finalment, l'acte acaba amb focs artificials. Sens dubte, una imatge que no deixa indiferent a ningú.
Espectacle de llums
Després de la benedicció, l'espectacle de llums comença. També es preveu que hi hagi drons i pirotècnia a l'exterior de la Sagrada Família. Una fita històrica per a acomiadar al Papa i recordar a l'arquitecte Antoni Gaudí, mort fa 100 anys.
El Papa beneeix la torre de Jesús
L'acte finalitza amb l'himne del 'Virolai' dedicat a la Mare de Déu de Montserrat. Ara el Papa es disposa a beneir la torre de Jesús. La proposta artística combinarà música, cant coral i la llum. Una vegada finalitzada, l'encesa de la creu que corona la Sagrada Família s'il·luminarà.
Quatre detinguts durant el dispositiu dels Mossos pel Papa
Quatre persones han estat detingudes aquest dimecres a la tarda en el marc del dispositiu de seguretat que els Mossos d'Esquadra han dissenyat arran de la visita del Papa. Dues de les detencions han estat per tocaments, mentre que les altres dues ho han estat perquè hi havia ordres de detenció vigents contra aquestes persones.
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