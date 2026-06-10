Les Matemàtiques tornen a convertir-se en el “drama” de la selectivitat a Catalunya: “Ha estat terrible, criminal”
Els estudiants afronten amb confiança el segon dia de les PAU: "Estem molt més tranquils"
Helena López
La cara dels joves en sortir de l’examen de Matemàtiques ho deia tot. «Horrible, fatal». «El pitjor». «Indignació absoluta». «Criminal». Aquestes eren només algunes de les paraules amb què definien la prova els alumnes que podien parlar-ne: molts d’ells estaven plorant. Un any més, les Matemàtiques s’han convertit en el gran malson de les PAU a Catalunya. Un examen que, segons expliquen els professors de Matemàtiques que l’han revisat, no és que fos «excessivament difícil», però sí que tenia una «redacció complexa». És a dir, la prova no demanava als estudiants fer operacions que no dominessin, sinó que era difícil entendre exactament què demanava cada enunciat. «El més complicat era la comprensió lectora», assenyalava Eva Aventín, professora de Matemàtiques de secundària i correctora de la prova. «Hi havia molts petits detalls; serà difícil treure un 10», afegia.
Una altra professora repassava l’examen i afegia que el format era diferent del que havien practicat a classe, i això els havia desconcertat. «Ha estat molt diferent dels exàmens amb què havíem practicat; molt. Amb el primer exercici m’he encallat, ha estat terrible», explicava Mariona, estudiant de l’institut Mediterrània del Masnou, asseguda a terra davant de l’aula de l’examen. L’alumna admetia que un exercici sobre el Canet Rock l’havia deixat en estat de xoc. «Aquest any anirem traumatitzats al Canet Rock», bromejava la jove, que, malgrat tot, somreia. La resta de matèries li havien anat bé. Al seu costat, la seva amiga Paula mostrava la seva «indignació total». «No podem reclamar?», preguntava a la seva professora, enfadada perquè l’examen «no s’assemblava gens» a tots els que havien practicat a classe.
Swayan, alumne de l’institut Barri Besòs de Barcelona, sortia de l’examen de Matemàtiques amb la mateixa sensació que la Paula i la Mariona. «M’he posat nerviós amb la primera pregunta i he col·lapsat. Anava molt sobrat a Matemàtiques, pensant que ho dominava, i m’ha sortit malament», confessava. El seu amic Denzel, del mateix institut, admetia que també s’havia angoixat. «M’ha fallat la concentració; ahir volia repassar matemàtiques i no vaig tenir temps, i m’ha anat malament», lamentava.
El «trauma» del Canet Rock
Xavi Solé, professor de Matemàtiques i corrector, coincideix amb la seva companya Eva que la manera com estaven redactats els enunciats generava confusió. Hi havia exercicis, assenyala, que per la dificultat de les operacions requerides podrien ser de 4t d’ESO, com el dels percentatges relacionat amb el Canet Rock, però el més difícil era entendre què demanaven.
La pregunta en qüestió era la següent:
«L’Ajuntament de Canet de Mar ha aconseguit 24 entrades gratuïtes per a un concert d’un grup de rock català i ha decidit sortejar-les entre els veïns interessats a assistir-hi. Tots els veïns del poble seguidors d’aquest grup s’apunten al sorteig, i només al 16% els toca una entrada. De la resta de seguidors del grup, sis setenes parts intenten comprar una entrada per internet, on la probabilitat d’aconseguir-la és del 25%. Quantes persones de Canet tenen entrada per al concert?»
Tampoc no li havia anat bé a una altra Paula, en aquest cas de l’escola Santa Maria dels Apòstols. «Ha estat el més difícil amb molta diferència. És molt fort que el de Física d’ahir fos tan fàcil i a Matemàtiques ens trobem amb això», afegia.
A les tres de la tarda, després de dinar, serà el torn de Biologia i Literatura Catalana.
Subscriu-te per seguir llegint
- Blinden el parc i el llac de l’Agulla com espai privat d’ús públic per abastir d’aigua Manresa
- Burger King obrirà un segon establiment a Manresa el 30 de juny
- La C-16 té cinc dels deu radars que més multes han posat en l'últim any i mig a la Catalunya central
- Tres detinguts per una baralla amb bastons i armes blanques al carrer del Bruc de Manresa
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- Mor Josep Solà, empresari de Gironella molt implicat a Cal Bassacs
- Necrològiques del 9 de juny de 2026
- Ensurt a Berga amb un autobús que s'ha encès