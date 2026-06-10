Lleó XIV diu que la Sagrada Família és un "signe d’unitat i concòrdia" i "un far obert al Mediterrani"
El pontífex alerta que no es pot creure en Jesús i "promoure la guerra", "matar l’innocent" o "abandonar qui pateix"
Miquel Codolar (ACN)
El Papa Lleó XIV ha afirmat aquest dimecres que la Sagrada Família és un “signe d’unitat i concòrdia” i ha definit la creu que corona la torre de Jesucrist com “un far obert al Mediterrani”. En l’homilia de la missa celebrada a la basílica barcelonina amb motiu del centenari de la mort d’Antoni Gaudí i de la benedicció de la torre de Jesucrist, el pontífex ha assegurat que el temple “obre les seves portes com si fossin braços” per acollir els fidels i ha reivindicat la dimensió espiritual de l’obra de Gaudí. Lleó XIV també ha fet una crida contra la violència i l’exclusió: “No podem creure en Jesús i promoure la guerra”, "matar l’innocent" o "abandonar qui pateix, qui plora, qui fuig de la misèria”, ha afirmat.
El pontífex ha pronunciat una homilia amb fragments en català i castellà en una Sagrada Família plena per a la missa del centenari de Gaudí. A l’inici, ha saludat els fidels i ha agraït la presència dels reis, del cardenal Joan Josep Omella, dels bisbes, preveres, diaques, religiosos i religioses, així com de les autoritats públiques i de representants d’altres comunitats cristianes i religions.
Lleó XIV ha remarcat que “la ciutat comtal i tota Catalunya” s’han reunit al temple, que ha presentat com un espai que constitueix els creients “en una família estimada pel Senyor”. En aquest marc, ha recordat que Benet XVI la va consagrar el 2010 com a “signe visible del Déu invisible”.
El Papa ha vinculat aquesta visita amb la culminació de la torre de Jesucrist, que ha beneït després de la celebració. Segons ha dit, la Sagrada Família és “molt més que un monument” i continua sent “una obra en construcció”. En aquest sentit, ha rebutjat la idea que el temple sigui simplement una obra inacabada: “No habitem una obra inacabada, sinó un temple encara en construcció”, ha afirmat.
El pontífex també ha situat la creu que corona la basílica com el gran símbol de la celebració. Per al Papa, la torre de la creu es converteix així en “un estendard de caritat” i en un “signe d’esperança”, perquè transforma “un instrument de mort” en llum per a la ciutat. Lleó XIV ha subratllat que aquesta creu “brilla de dia, reflectint la llum del sol”, i “brilla de nit, il·luminant la ciutat com un far obert al Mediterrani”.
En el tram final de l’homilia, el Papa ha reivindicat la figura d’Antoni Gaudí, a qui ha definit com un “arquitecte ardent de fe”. Segons Lleó XIV, Gaudí va concebre la Sagrada Família amb el desig de “narrar els misteris de la vida del Senyor” i proposar un “pelegrinatge espiritual” cap a Crist “nascut, mort i ressuscitat”. El pontífex ha agraït també la tasca dels promotors, benefactors, artistes i treballadors que han fet possible una “obra mestra arquitectònica” que és, alhora, “una eloqüent catequesi feta de pedres, colors i llum”.
El Papa ha defensat, en aquest sentit, que l’art i la bellesa són “canals eminents d’evangelització”, especialment “en aquest temps de la imatge”. I ha tancat l’homilia afirmant que la Sagrada Família és “l’església més alta del món” no per destacar en “classificacions mundanes”, sinó per “guiar els passos del poble de Déu que pelegrina per aquesta terra de Catalunya”, amb la creu que “il·lumina el camí”.
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