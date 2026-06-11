Les cremacions de difunts superen la meitat dels serveis funeraris que s'ofereixen a Catalunya
L'empresa supramunicipal Funecamp compleix un any de funcionament a l'espera de la resolució dels litigis judicials
Ariadna Escoda (ACN)
Les cremacions de difunts superen la meitat dels serveis funeraris que s'ofereixen actualment a Catalunya. Així ho ha afirmat el president de l'Associació Espanyola de Funeràries Públiques i Cementiris Municipals (AFCM), Miquel Trepat, durant les jornades tècniques que se celebren a Reus. Aquest escenari ha comportat l'adaptació dels espais de cementiris a noves tendències en l'àmbit funerari, que se sumen a d'altres, com els espais de dol perinatal o de cremacions d'animals de companyia. Per la seva part, la regidora Montserrat Flores ha apuntat que l'empresa pública supramunicipal Funecamp compleix un any de funcionament amb un balanç "positiu", a l'espera de la resolució de diversos litigis judicials interposats per la competència.
El centre cívic Gregal de Reus acull fins divendres dues jornades tècniques entre responsables d'empreses funeràries públiques, gestors de cementiris, tècnics i directius d'arreu de l'estat espanyol en què comparteixen experiències i reflexionen sobre els principals reptes i oportunitats del sector. Alhora, està previst que s'hi celebri l'assemblea general de l'AFCM. Segons el president de l'entitat, Miquel Trepat, ara per ara, la mitjana catalana de cremacions de difunts s'eleva fins al 55%, una xifra que encara s'incrementa més en ciutats grans com Barcelona. En aquests casos, segons Trepat, "s'avança de forma decidida" fins al 60%. Tot plegat, ha comportat canvis en els cementiris per adaptar-los a les noves necessitats de la ciutadania.
El repte de donar resposta a la diversitat religiosa
La diversitat religiosa ha estat una de les qüestions que s'han tractat aquest dijous, en el marc d'una ponència a càrrec del professor del departament d'Antropologia de la URV Jordi Moreras. Segons Moreras, "queda feina per fer" per adaptar els cementiris a les necessitats socials i personals. Així, defensa un "procés de negociació i adaptació mútua" per donar resposta a la societat actual. "La diversitat no ha de ser mai considerada com una dificultat plantejada, sinó com una forma de poder trobar noves vies perquè al final, el darrer moment de la vida, que és la mort, pugui ser ben celebrada", ha conclòs.
D'altra banda, Trepat ha destacat l'increment a escala estatal els últims anys d'espais com els de dol perinatal per acompanyar adequadament a les famílies que han viscut aquesta situació o bé l'oferta incipient de serveis de cremació de mascotes. L'experiència del cementiri públic de Màlaga, que ha implementat recentment aquest servei dedicat als animals de companyia, centrarà una de les ponències d'aquest divendres, on també es posa al centre el marc competencial d'aquest nou servei.
Un any de funcionament de Funecamp
Pel que fa a Funecamp, l'empresa funerària supramunicipal impulsada per Reus, Salou, Vila-seca i Constantí, aquest mes de juny complirà un any de funcionament. La consellera de la companyia, Montserrat Flores, ha fet un balanç "positiu" malgrat els diferents recursos judicials interposats per la competència dels quals n'esperen resolució. Així, Flores ha defensat que l'empresa treballa "amb normalitat" mentre esperen la resolució dels litigis judicials. "El funcionament de l'empresa i els resultats econòmics van donant la raó al projecte, no només a la seva utilitat social, que és evident des del primer dia, també van donant la raó a la sostenibilitat econòmica", ha remarcat.
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