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Interior vol que la pena de presó per tinença d'armes de foc pugi a 5 anys i fins a 9 per als grans cultius de marihuana

Els incidents disminueixen els primers mesos del 2026 respecte de l'any passat, però creix l'ús d'armes curtes

Una de les pistoles requisades pels Mossos d'Esquadra

Una de les pistoles requisades pels Mossos d'Esquadra / Mossos d'Esquadra / Arxiu

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ACN

Barcelona

El Departament d’Interior ha reclamat que la pena de presó per tinença d’armes de foc augmenti dels 2 anys actuals als 5 i per als grans cultius i tràfic de marihuana passi de la franja d’1 a 3 anys a una altra de 6 a 9. En una atenció a mitjans, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha afirmat que actualment “surt bastant gratis” dur una arma i ha apuntat que “poques vegades” suposa l’ingrés en un centre penitenciari.

Per això, vol que s’equipari el càstig amb les regulacions de països com ara Itàlia i Alemanya. D’altra banda, segons el departament que lidera Núria Parlon, els incidents amb arma de foc han disminuït els primers mesos del 2026 respecte de l'any passat, però ha crescut l'ús d'armes curtes i d'armes falses.

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Interior vol que la pena de presó per tinença d'armes de foc pugi a 5 anys i fins a 9 per als grans cultius de marihuana

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