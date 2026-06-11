Les partitures del cor de la Sagrada Família amagaven estelades i un manual independentista de boicot
"Dins d’aquesta partitura hi ha una estelada. Guarda-la discretament fins al final de la missa. Si vols, quan comenci el Virolai, treu-la i sostén-la en horitzontal", deien les instruccions
Marta Català
La visita del Papa a Catalunya va ser un èxit diplomàtic i ciutadà, i el comiat a la Sagrada Família, un esdeveniment magnífic. Tot va sortir bé. Ni tan sols un intent de boicot amb estelades pel mig, descobert a última hora, va aconseguir enterbolir la missa solemne i la benedicció de la Torre amb motiu del centenari de la mort d’Antoni Gaudí.
Segons fonts coneixedores dels fets citades per El Periódico, la Policia Nacional, responsable en exclusiva de la seguretat dins del temple, va descobrir estelades i un manual independentista de boicot amagats entre les partitures del cor. L’intent, però, no es va arribar a materialitzar.
"Dins d’aquesta partitura hi ha una estelada, en horitzontal, de mida A3. Si us plau, guarda-la discretament amb les altres partitures fins al final de la missa. Si vols, quan comenci el Virolai, treu-la i sostén-la en horitzontal, darrere les partitures. Fins aleshores, si us plau, no facis res amb ella. Si no vols, no facis res."
Així començava el text, escrit en català, que es va trobar entre les partitures del cor que va actuar durant la missa oficiada per Lleó XIV davant de desenes d’autoritats, entre les quals els Reis d’Espanya, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Salvador Illa.
El text afegia: "No hi ha cap partit polític, organització ni cor darrere d’aquesta acció. Cada símbol és independent, vol dir el que vol dir i el defensa qui el mostra." I continuava encoratjant els cantaires a actuar: "En acabar el Virolai, els qui vulguem cantarem Els Segadors."
El document, una mena de manual d’instruccions, detallava encara més passos:
"En acabar l’obra de les espelmes, en el mutis final, els qui vulguem cridarem 'in-inde-independència'."
Finalment, apel·lava al respecte per Gaudí:
"La resta de l’acte, per respecte a Gaudí i a les persones que l’han organitzat, farem el que està previst."
Cap membre del cor va seguir les instruccions
Tanmateix, res d’això no va passar. Cap dels aproximadament 600 integrants del cor va secundar les instruccions i l’acte es va desenvolupar tal com estava previst. Fonts coneixedores dels fets han explicat que la forta presència policial, tant de la Policia Nacional com dels Mossos d'Esquadra, va tenir un efecte dissuasiu i va impedir que els promotors del boicot duguessin a terme unes accions que, segons aquestes fonts, pretenien "danyar la imatge dels Reis".
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