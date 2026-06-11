Unes 300 persones entonen 'Els segadors' als peus de la Sagrada Família l'endemà de l'expulsió de cantaires
Després de la missa en record de Gaudí, la seguretat va fer fora intèrprets en trobar estelades impreses en partitures
ACN
Unes 300 persones han interpretat aquest dijous 'Els segadors' i 'La santa espina', entre altres cançons, als peus de la Sagrada Família, en una cantada popular de protesta per l'expulsió d'uns 500 cantaires que van participar en la missa del passat dimecres a la basílica, en el marc de la visita de Lleó XIV. El dispositiu de seguretat a l'interior de l'edifici va detectar que els membres portaven estelades impreses a les partitures i tenien la intenció de cantar 'Els segadors' al final de l'acte, tot i no estar inclòs en el programa. Arran d'aquesta polèmica, diversos cantaires -amb el suport de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC)- han convocat l'acció de protesta, que ha comportat el tall del carrer Sardenya durant uns 45 minuts.
Segons el dossier informatiu elaborat per l'organització de l'acte d'aquest dimecres, els cors adults -amb uns 500 cantaires en total- que havien de participar en la missa eren Capella Gramalla, Cor de Cambra de la Diputació de Girona, Cor Madrigal, Cor Tessàlia, Coral Canticela, Coral Cantiga, Coral Càrmina, Coral La Salle Campus Barcelona, Coral Sinera, El Cor Canta, Polifònica de Puig-reig, Polifònica de Vilafranca i Schola Cantorum de l'Escolania de Montserrat.
L'expulsió dels cantaires va tenir lloc després de la missa i just abans de la benedicció de la torre de Jesús, al voltant de les nou del vespre, acte en el qual també havien de participar -segons el programa oficial-. Quan els cors estaven acabant d'interpretar 'El virolai', la Policia Nacional -de qui depenia el dispositiu de seguretat a l'interior de la basílica- va treure part dels cantaires a l’exterior de la zona restringida, entre queixes. Fonts de la Sagrada Família han indicat a l'ACN que la interpretació de l'himne d''Els segadors' no estava inclosa en el programa oficial aprovat i, per tant, no estava previst durant l'acte.
El membre del Secretariat Nacional de l'ANC Jordi Llobet, que aquest dimecres va repartir estelades a l'exterior de la Sagrada Família i és pròxim als cantaires expulsats, ha denunciat en declaracions als mitjans el "maltractament injustificable" que van patir els intèrprets. "Hi hauria d'haver algú que demanés perdó públicament. Això no hauria d'haver passat en una democràcia", ha asseverat.
Així, i atesa la situació viscuda amb els cantaires expulsats, considera que la benedicció de la torre de Jesús va esdevenir una "operació" de l'Estat per "esborrar" Catalunya.
'Els segadors' i crits contra Omella, amb presència de Torra
Els concentrats als peus de la basílica -entre els quals hi havia alguns dels intèrprets expulsats- han tallat el carrer Sardenya durant 45 minuts, estona en la qual han entonat cançons i himnes com 'Els segadors', 'La santa espina, 'El virolai', 'El cant de la senyera' o 'El cant dels ocells'. L'estudiant de cant al Liceu Pol Isern ha sigut l'encarregat de dirigir la majoria de peces, acompanyat de cantaires professionals.
Els manifestants, entre els quals l'expresident de la Generalitat Quim Torra o el portaveu de Junts, Josep Rius, també han clamat a favor de la independència de Catalunya i han mostrat el seu rebuig a l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. De fet, han demanat "fer-lo fora dels Països Catalans". Tot plegat també ha despertat la curiositat dels turistes que visitaven la Sagrada Família, alguns dels quals s'han acostat a la cantada de protesta.
- Visita inesperada en el rodatge de 'Los niños del Brasil' a Manresa
- Premi de 150.000 euros a Manresa del sorteig d'Euromillones
- Ni cúter ni cinta adhesiva per enganxar el cartró dels medicaments: Sanitat avança cap a l’eliminació del cupó precinte
- Lleó XIV beneeix les ambulàncies de sor Lucía Caram, que surt de Montjuïc cap a Ucraïna: «La fe sense compromís no és creïble»
- Burger King obrirà un segon establiment a Manresa el 30 de juny
- Un ferit en una aparatosa sortida de vía a la C-16, a Sallent
- L’entorn del monestir de Montserrat es transforma en un gran amfiteatre per rebre Lleó XIV
- La visita del Papa a Catalunya, minut a minut