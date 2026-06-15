Parlon diu que els incendis del cap de setmana fan “estar alerta” de cara a la celebració de la revetlla de Sant Joan
Interior preveu el desplaçament de 490.000 vehicles per celebrar la vetllada i de 610.000 el cap de setmana previ
ACN
La consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que els incendis declarats aquest cap de setmana fan “estar alerta” de cara a la celebració de la revetlla de Sant Joan. Un d'aquests incendis, els primers amb una certa entitat de la temporada, va afectar en part al Solsonès.
Així ho ha dit en la presentació del dispositiu especial i ha recalcat que “tota prevenció en l’ús de pirotècnica és poca”. Per una altra part, Parlon ha destacat que enguany la nit de Sant Joan és entre setmana i “això pot condicionar la mobilitat”. En aquest sentit, ha apuntat que s’espera la sortida de 610.000 vehicles aquest cap de setmana, dels quals tornaran 290.000, i de cara a la revetlla ha calculat que ho facin 490.000 i en tornaran 240.000. Un moviment que la consellera ha remarcat suposarà mesures “per regular millor” la circulació.
La titular d’Interior ha assenyalat que la campanya “intenta apel·lar la tradició de la festa, i al mateix temps, donar consells” amb la finalitat de “minimitzar” els riscos. Per això, el dispositiu desplegarà, entre el 22 i 28 de juny, 678 controls de droga i alcoholèmia. També es reforçarà els Bombers que suposarà “un increment del 50% respecte a les guàrdies ordinàries”, que estarà en marxa des de les 19 hores del 23 de juny i fins a les 21 hores de l'endemà.
L’operatiu es complementarà amb el Grup d'Actuacions Forestals (GRAF) i els Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF), que actuaran fins a la matinada. A més del desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. A tot plegat, cal sumar-hi 133 professionals del CAT112 QUE treballaran de forma presencial amb un reforç de fins a 65 gestors. “Tindrem 125 posicions operatives entre Reus i Barcelona, que serà el nombre màxim de la història del 112”, ha reblat la consellera d’Interior.
Parlon ha insistit en la prudència i ha recordat que l’any passat els Bombers van rebre 1.356 avisos entre les 20 hores del 23 juny i les vuit del matí del 24 de juny. La consellera ha recalcat que malgrat la pluja caiguda a la tardor i la primavera, als boscos “hi ha més combustible, fruit d'aquesta vegetació feble” i que provoca que es cremi "ràpid".
Operació sortida
La consellera d’Interior i Seguretat Pública ha precisat que hi haurà carrils addicionals a l’AP-7 i la C-32- Alhora, s’aplicaran restriccions de circulació per a vehicles pesants a l’AP-7 entre els trams de Maçanet de la Selva i l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp) el 23 de juny i Sant Celoni i Vilafranca del Penedès el dia 24.
‘No petis la revetlla’
Igual que l’any passat, Protecció Civil ha impulsat una campanya comunicativa amb l’objectiu de promoure una celebració segura de la revetlla de Sant Joan. El cos ha tornat a escollir el mateix eslògan del 2025, ‘No petis la revetlla’, i a través de fulletons, cartells i materials per a les xarxes socials es donen consells pràctics sobre l’ús dels petards i evitar focs. Per exemple, recollir la roba estesa, tancar portes i finestres. De fet, Parlon ha puntualitzat que “recentment hi ha hagut un incendi que va cremar molt de pressa i de manera molt intensa arran d’haver-hi roba estesa”.
També recull que les fogueres han de ser autoritzades pels ajuntaments, evitar, en la mesura del possible, fer soroll per aquelles persones altament sensibles i els animals. Entre els suggeriments hi ha no encendre pirotècnia dins de totxanes, ampolles o altres recipients que en explotar poden generar metralla.
La titular d’Interior ha justificat conservar el mateix lema i iniciativa, perquè era “important poder mantenir el 'claim'” i va creant “una cultura en relació amb les campanyes" que es duen a terme des del departament.
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
- El jove mort a la resclosa de l'Ametlla de Merola era veí de Navàs
- Mor ofegat el jove de 18 anys que saltava a la resclosa de l'Ametlla de Merola
- La terra s’obre sota els peus: els 700 forats gegants que espanten Turquia
- Alcalde la Pobla de Lillet: 'El que ens està passant amb l'Any Gaudí és espectacular. La Fira Modernista ha arribat per quedar-se
- Atropellen una dona a l’avinguda Tudela de Manresa
- El ventilador que et salva de la calor també et pot portar problemes amb els veïns
- Ibuprofèn sense recepta: puc substituir el de 600 per 400 mg i mitja pastilla?