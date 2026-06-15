Sis agrupacions de corals rebutgen el desallotjament de 600 cantaires de la Sagrada Família durant la visita del Papa
Alhora, lamenten que la reivindicació d'alguns participants de "la seva pròpia ideologia" perjudiqués el conjunt
ACN
Sis agrupacions de corals han rebutjat en un comunicat conjunt el desallotjament de 600 cantaires de la Sagrada Família durant la visita del Papa, després que els serveis de seguretat de la Policia Nacional detectessin estelades en algunes partitures. Els sis col·lectius consideren que l'expulsió va ser un acte de repressió "més propi d'un altre moment històric de mal record". Però també recorden als participants que hi eren com a representants d'una entitat, no de "la seva pròpia ideologia" i per això lamenten que la voluntat de reivindicació "lícita, però no validada ni coneguda per la resta de membres del seu cor i dels altres" acabés perjudicant el conjunt.
La Federació Catalana d'Entitats Corals, la Federació de Cors de Clavé, les Corals Joves de Catalunya, la Federació Catalana de Pueri Cantores, la Federació Coral de Girona Agrupació Coral Comarques de Girona i el Moviment Coral Català consideren que les actituds i comportaments que es van produir són "incompatibles" amb els valors de respecte, convivència, civisme, inclusió, llibertat i democràcia "que han de presidir qualsevol activitat humana" i que, a parer del col·lectiu, formen part de les "paraules" que el Papa ha transmès aquests dies.
"Lamentem profundament els incidents viscuts i el malestar que hagin pogut causar als participants, organitzadors i assistents. Creiem que és responsabilitat de tothom preservar un ambient de respecte mutu i evitar qualsevol conducta que pugui alterar el desenvolupament normal dels actes o perjudicar la convivència", afirma el text.
Per tot plegat manifesten el "desacord" amb els fets i fan una crida a la "reflexió", al "diàleg", al "treball" i al "compromís col·lectiu" perquè situacions d'aquest tipus no es tornin a repetir en el futur. Alhora demanen explicacions als responsables de la Sagrada Família, i "als de totes les institucions i persones implicades en l'incident".
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