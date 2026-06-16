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Iniciativa envoltada de polèmica

Parlon admet que el pla pilot d’introduir mossos a les escoles està en «via de paràlisi»

La consellera d’Interior ha reconegut que la prova va transcendir de manera «inoportuna» malgrat tenir «bondats» en l’origen

La consellera Núria Parlon.

La consellera Núria Parlon. / JORDI COTRINA

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Helena López

Barcelona

El pla pilot perquè els Mossos intervinguin en la mediació de conflictes a les escoles està «en via de paràlisi». Així ho ha admès la consellera d’Interior, Núria Parlon, en una entrevista a Catalunya Ràdio en la qual també ha reconegut que la prova va transcendir de manera «inoportuna» malgrat tenir «bondats» en l’origen.

La consellera ha argumentat que la iniciativa va néixer a «nivell local» (als serveis territorials del Baix Llobregat) i que, per tant, no va ser un pla impulsat des dels Mossos, sinó a partir de «necessitats exposades a nivell municipal».

En plena onada de vagues

L’existència del pla va saltar la diada de Sant Jordi, en plena onada de vagues educatives. Segons va explicar la consellera d’Educació dies després que saltés la polèmica, la policia destinada a l’escola aniria desarmada i sense uniforme.

«No tindran despatx al centre, ni entraran a les aules ni hi seran durant tot la jornada lectiva cada dia de la setmana; i la presència concreta a cada centre dependrà també de les direccions d’escoles i instituts, en funció de les seves necessitats», assenyalaven des de la Conselleria d’Educació.

De l’Hospitalet a Tàrrega

Malgrat que el dia de la presentació, Educació va defensar l’enviament de Mossos als instituts i va arribar a dir que tenien més centres demanant sumar-s’hi, els dies posteriors va créixer el rebuig social i els centres del pla pilot original van anar caient.

La iniciativa va arrencar el 28 d’abril entre protestes de la comunitat educativa en 14 centres educatius –de primària, ESO, batxillerat i FP– de l’Hospitalet, Vic, l’Alta Ribargorça-Vall d’Aran, Tàrrega, el Prat de Llobregat i Sabadell com a prova pilot. Es tractava d’un «nou model de col·laboració» per a la «convivència escolar» amb l’objectiu de fer tasques de «prevenció i acompanyament» i, «si fos necessari», d’intervenció, amb l’objectiu de garantir la convivència escolar.

«El projecte neix de l’increment de la complexitat entorn dels centres educatius i la necessitat de reforçar el benestar de l’alumnat i de tota la comunitat educativa, una demanda fortament reclamada des del món docent», van apuntar al seu dia fonts de la Conselleria d’Educació i FP, que esgrimien que, segons l’OCDE, un de cada dos països desenvolupats compta amb programes similars de col·laboració entre escola i agents de l’autoritat «amb finalitats preventives i comunitàries».

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Al ser consultades per les declaracions de la consellera Parlon aquest dimarts a Catalunya Ràdio, fonts de la Conselleria d’Educació i FP asseguren que el pla «continua en marxa». «Per la nostra banda és un pla pilot i l’avaluarem quan acabi, al desembre», responen.

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