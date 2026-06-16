Els metges enfilen l’última vaga abans de l’estiu però mantenen la pressió a Salut amb la crida a no fer hores extra
El sindicat convocant insta el Govern a negociar en un context de mobilitzacions del col·lectiu a tot l’Estat
Laura Fíguls (ACN)
Els metges de la sanitat pública tornen a estar cridats a la vaga aquest dimecres per demanar un conveni propi i mesures sobretot davant la sobrecàrrega laboral, com eliminar les guàrdies de 24 hores o més temps per visitar els pacients en l’atenció primària. És la dotzena jornada de vaga que convoca el sindicat Metges de Catalunya des de la tardor i serà l’última abans de l’estiu, si bé l’organització mantindrà la protesta amb la campanya per deixar de fer hores extra, a la qual s’han adherit 228 serveis de mig centenar d’hospitals, 15 CAP i 2 centres de salut mental. L’objectiu és instar el Departament de Salut i el Govern a negociar, en un context de mobilitzacions dels metges també a l'Estat pel conflicte amb el Ministeri de Sanitat.
El sindicat Metges de Catalunya convoca el personal mèdic i facultatiu de la xarxa pública i concertada a una nova jornada de vaga aquest dimecres i que tindrà protestes simultànies a mig matí a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona. En el cas de Barcelona, serà a la seu de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i, en les altres ciutats, a les delegacions territorials de la conselleria.
Aquesta nova aturada coincideix amb una setmana de vagues en l’àmbit estatal, en el conflicte dels sindicats mèdics amb les administracions sanitàries arran de la reforma de l’estatut marc, per demanar un conveni propi i altres mesures estructurals per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial.
Com ha passat des del febrer, Metges de Catalunya ha adaptat la setmana de vagues convocada pels sindicats estatals a una convocatòria pròpia d’un o dos dies. El sindicat, majoritari entre els metges a Catalunya, vol interpel·lar directament el Departament de Salut perquè considera que té competències per plantejar solucions a les reivindicacions i critica la “nul·la voluntat” de la conselleria i del Govern a escoltar el col·lectiu i a negociar-hi.
Aquestes mobilitzacions seran les últimes d’aturada abans de l’estiu, però el comitè de vaga format per sindicats mèdics a escala estatal ja ha anunciat una vaga indefinida a la tornada.
Paral·lelament, Metges de Catalunya manté la campanya ‘Ni un minut més’ per deixar de fer activitat addicional i voluntària i que va començar a principis de juny. El sindicat va impulsar aquesta protesta per demostrar que el sistema “s’aguanta pel sobreesforç dels professionals" i per pressionar els responsables sanitaris a negociar. Aquesta és una protesta que també estan fent altres serveis d’arreu de l’Estat.
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