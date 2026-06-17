Els nuclis de Briançó i els Hostalets s'afegeixen al confinament de Pallerols i Ribera d'Ondara pel foc de Talavera
41 dotacions dels Bombers, 8 de les quals aèries, treballen en un foc empès per la marinada
ACN
Protecció Civil ha ampliat el confinament pel foc de Talavera als nuclis de Briançó i els Hostalets, els dos de Ribera d'Ondara, que s'afegeixen als ja ordenats del mateix municipi de Ribera i de Pallerols, nucli de Talavera. L'incendi crema camps de cereals sense segar des d'un quart de set de la tarda i els Bombers hi actuen amb 46 dotacions terrestres i 13 d'aèries, amb més de 200 efectius sobre el terreny. A tres quarts de nou de la nit els esforços es concentraven al flanc esquerre, que era el que presentava més potencial d'afectació. El foc continua actiu i en el flanc dret i el cap l'empeny la marinada. D'altra banda, finalment no s'ha tallat l'A-2, que en un primer moment s'havia dit que estava interrompuda entre Jorba i Cervera.
El missatge que ha enviat Protecció Civil als telèfons mòbils situats a la zona ordenen el tancament de portes i finestres i que no se circuli per l'indret.
Els Agents Rurals han indicat, de la seva banda, que el foc afecta una superfície d'unes 30 hectàrees de terreny agrícola, segons dades provisionals.
- L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
- Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
- Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
- Com va marxar el Papa de Montserrat? comitiva de 15 vehicles, monjos al balcó, corredisses i salutacions fins al final
- Un incendi crema un camp de ceral a Sant Fruitós de Bages
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
- La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
- Un incident amb la bateria d’un mòbil a l’institut de Bagà provoca l’evacuació del centre