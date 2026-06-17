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Els nuclis de Briançó i els Hostalets s'afegeixen al confinament de Pallerols i Ribera d'Ondara pel foc de Talavera

41 dotacions dels Bombers, 8 de les quals aèries, treballen en un foc empès per la marinada

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ACN

Talavera

Protecció Civil ha ampliat el confinament pel foc de Talavera als nuclis de Briançó i els Hostalets, els dos de Ribera d'Ondara, que s'afegeixen als ja ordenats del mateix municipi de Ribera i de Pallerols, nucli de Talavera. L'incendi crema camps de cereals sense segar des d'un quart de set de la tarda i els Bombers hi actuen amb 46 dotacions terrestres i 13 d'aèries, amb més de 200 efectius sobre el terreny. A tres quarts de nou de la nit els esforços es concentraven al flanc esquerre, que era el que presentava més potencial d'afectació. El foc continua actiu i en el flanc dret i el cap l'empeny la marinada. D'altra banda, finalment no s'ha tallat l'A-2, que en un primer moment s'havia dit que estava interrompuda entre Jorba i Cervera.

El missatge que ha enviat Protecció Civil als telèfons mòbils situats a la zona ordenen el tancament de portes i finestres i que no se circuli per l'indret.

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Els Agents Rurals han indicat, de la seva banda, que el foc afecta una superfície d'unes 30 hectàrees de terreny agrícola, segons dades provisionals.

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