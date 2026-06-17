Marlaska justifica l’expulsió de 600 cantaires de l’acte del Papa per motius de seguretat i felicita Mossos i Policia
Junts i ERC critiquen el que consideren una vulneració del dret a la llibertat d’expressió
ACN
El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha justificat l’expulsió de 600 cantaires de l’acte del Papa a la Sagrada Família el passat 10 de juny per motius de “seguretat” i ha felicitat els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional per la seva actuació. En una compareixença al Congrés, ha negat que l’operatiu vulnerés drets fonamentals i ha recordat que hi havia una prohibició expressa del degà de la catedral perquè durant els actes eclesiàstics no es mostressin símbols ni expressions de caràcter polític. “Jo vull felicitar la Policia Nacional i els Mossos d’Esquadra per una feina extraordinària que, a més, ni es va veure ni va alterar l’esdeveniment”, ha afirmat.
Ha fet aquestes manifestacions en resposta a les intervencions de la diputada de Junts Marta Madrenas i del diputat d’ERC Francesc-Marc Álvaro, que han acusat els cossos policials d’haver vulnerat el dret fonamental a la llibertat d’expressió i d’haver protagonitzat una actuació impròpia d’una “policia democràtica”.
La diputada de Junts ha recordat que l’expulsió dels cantaires es va produir per motius “merament polítics”, perquè “no hi havia risc de violència, ni cap amenaça, ni es va alterar l’ordre públic ni hi havia cap risc per a la seguretat”. “Només hi havia ciutadans exercint pacíficament els seus drets, i això en democràcia mai hauria de ser un problema”, ha afirmat.
“Es va considerar un risc molt greu interpretar l’himne nacional oficial de Catalunya a Catalunya”, ha dit Madrenas, que ha afegit que quan la policia impedeix que uns ciutadans exerceixin la seva llibertat d’expressió “està restringint il·legalment drets fonamentals”.
Per la seva banda, Álvaro ha lamentat que les forces de seguretat actuessin “d’una manera tan estranya” amb l’expulsió dels cantaires de la Sagrada Família. Segons ha afegit, no està demostrat que volguessin “boicotejar l’acte” d’inauguració de la torre de Jesús, però, tot i això, se’ls va fer fora “sense dret a res”. “És això una actuació d’una policia democràtica? Ho dubto”, ha asseverat.
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