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Vídeo viral

Un home en cadira de rodes circula per la ronda Litoral de Barcelona i deixa atònit un taxista

Les imatges mostren com el senyor avança pel voral de la via ràpida mentre un taxista reacciona amb incredulitat

Un home en cadira de rodes circula per la ronda Litoral de Barcelona

Un home en cadira de rodes circula per la ronda Litoral de Barcelona / Imágenes cedidas por Élite Taxi

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Regió7

Barcelona

En els grups de WhatsApp de taxistes es comparteixen diàriament tota mena de notícies, anècdotes i situacions curioses que sovint, fan la sensació que ja res els pot sorprendre. No obstant, sempre apareix alguna escena que torna a deixar-los amb la boca oberta.

És el que ha passat aquesta setmana amb un vídeo que circula entre conductors del sector i que mostra un home circulant amb la seva cadira de rodes elèctrica per la ronda Litoral (B-10) de Barcelona, una via d’alta capacitat on aquest tipus de «vehicle» està prohibit.

Les imatges, captades dimarts passat a plena llum del dia, mostren l’home recorrent la ronda a l’altura de la Vila Olímpica, en sentit Llobregat. En el vídeo s’observa com el senyor avança, al seu ritme, pel voral dret de la via, mentre és avançat per una moto i, després, pel taxi des del qual es grava l’escena.

El mateix conductor del taxi, sorprès, pronuncia les següents paraules mentre registra la situació. «Atenció perquè hi ha un nou vehicle a la ronda Litoral. Hòstia, que fort. S’ha perdut, o és que li fa il·lusió?», comenta entre l’estupefacció i l’humor. Poc després, insisteix incrèdul: «Mare meva, on va aquest senyor?».

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En aquell moment, el taxista decideix cridar la seva atenció des de la finestreta al depassar-lo: «Escolti, que està prohibit anar per aquí!», li crida. L’home, que continua circulant amb la seva cadira de rodes, no sembla immutar-se davant l’advertència i continua el seu trajecte.

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