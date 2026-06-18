Com passa a FGC i Renfe
Els usuaris del bus interurbà hauran de validar la seva T-Mobilitat també en baixar
La mesura, encara sense data d’aplicació, permetrà conèixer els trajectes reals, ajustar millor l’oferta i més endavant pagar segons la distància recorreguda
Glòria Ayuso
Igual que passa a Ferrocarrils i a Rodalies: en el futur les persones usuàries del bus interurbà més enllà de la primera corona també hauran de validar el bitllet en finalitzar el recorregut. És a dir que, abans de baixar, caldrà tornar a passar la targeta.
«La validació a l’entrada i a la sortida permetrà conèixer, amb dades anònimes, on pugen i baixen els usuaris, quins dies i a quines hores. Amb això es podrà ajustar l’oferta a la demanda real», explica el director general de l’Autoritat del Transport Metropolità, Manuel Valdés.
Millorar el servei
La T-mobilitat, davant del sistema de targeta magnètica tradicional, permet recollir dades precises sobre els viatges, amb informació detallada sobre la línia, la parada de pujada, el dia i l’hora. També en temps real. Però, tot i que avui ja és possible conèixer amb més detall on comença el viatge de cada usuari, no sempre se sap on acaba. Per completar aquesta informació, el pas següent serà instal·lar validadores de sortida als autobusos interurbans per als recorreguts més enllà de la primera corona metropolitana. La informació sobre els trajectes exactes que es fan en bus serà clau per reforçar línies en els trajectes i horaris amb més saturació.
No hi ha dubte que això passarà, però no se sap quan. «El projecte s’haurà d’iniciar quan la T-mobilitat estigui completament desplegada a Catalunya», incideix Valdés.
Nova tarificació
La validació a la sortida també permetrà la transformació del model tarifari, abonant l’import corresponent al trajecte efectivament recorregut. D’aquesta manera, el sistema evolucionarà des de l’actual model basat en corones, que ha generat en ocasions salts bruscos de preu entre poblacions pròximes, cap a un altre de més vinculat a la distància real del desplaçament.
L’horitzó és clar, però el calendari no. L’ATM va néixer fa tres dècades per simplificar el transport públic metropolità mitjançant la integració tarifària, que permet combinar tren, metro, bus i tramvia amb un únic títol. El seu repte està sent estendre aquest model al conjunt de Catalunya i completar-lo amb la integració tecnològica de la T-mobilitat.
L’ATM de Barcelona, que concentra el 75% de la població catalana i el 97% dels viatges en transport públic, pilota el procés tecnològic i actua com a proveïdor de la resta d’ATM territorials, que encara fixen les seves pròpies tarifes. «El desplegament ha resultat més complex del previst», assenyala Manuel Valdés. Només en l’àmbit de Barcelona ha estat necessari integrar més de 70 operadors, i la implantació a tot Catalunya encara no s’ha completat.
Durant aquest any s’avança en la incorporació de títols de diferents operadors, especialment ferroviaris, als quals s’hauran de sumar els busos interurbans. L’objectiu final és que la T-mobilitat reuneixi tots els serveis —tren, bus, metro, tramvia, bicicleta compartida, cotxe compartit, taxi i altres modes— en una única plataforma integrada de serveis de mobilitat (PIM).
D’aquesta manera serà possible planificar, reservar i pagar viatges multimodals des d’una sola aplicació. Primer integrarà els serveis públics i, més endavant, podrà incorporar també operadors privats.
La informació dels operadors i serveis de mobilitat de Catalunya es concentra al Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat (CGIM). En funcionament des del 2021, permet tenir una visió global de la xarxa, i està ampliant les seves funcions per coordinar dades entre operadors i administracions i garantir que la informació sigui fiable i estigui disponible.
La millora de les dades als autobusos depèn del Sistema d’Ajuda a l’Explotació (SAE), que des del 2022 l’ATM ha actualitzat en 916 autobusos de 27 operadors per poder, entre altres coses, geolocalitzar tots els vehicles. El pas següent és crear un «SAE dels SAE», que visualitzarà també en una plataforma totes les flotes, sigui quin sigui l’operador. «Els equips podran dedicar menys temps a recopilar informació i més a analitzar-la i prendre decisions», destaca Valdés.
- L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
- Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
- La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
- El Grup Ítaca crearà un gran espai d'oci diürn i nocturn a Sant Fruitós de Bages
- Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
- Catalunya activa el primer avís per onada de calor de l’any: els termòmetres es dispararan a partir de diumenge
- L’entrenador de running creat per dos joves de Navàs que et parla per WhatsApp: 'A la gent li agrada molt per la seva facilitat d’ús
- El fitxatge de Xevi Pujol li sortirà car al Barça de bàsquet