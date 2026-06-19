Els efectes de la desició dels metges a no fer hores extra: se suspen el 14% de les cirurgies i el 16% de les endoscòpies
El sindicat diu que s’han vist afectades un miler d’exploracions radiològiques només al Taulí de Sabadell
Laura Fíguls (ACN)
El Departament de Salut calcula que vora un 14% de les operacions no urgents del sistema sanitari públic es van haver d'anul·lar la setmana passada a causa de la protesta reivindicativa dels metges a no fer hores extra, a la qual s’han adherit 234 serveis de mig centenar d’hospitals. Aquestes dades asseguren que les intervencions previstes s'estan reprogramant i no corresponen a procediments oncològics ni urgents. Salut també ha xifrat en un 16% les endoscòpies no urgents que es van haver de reestructurar la setmana passada.
La campanya "Ni un minut més", impulsada pel sindicat Metges de Catalunya, busca visibilitzar que el sistema “s’aguanta pel sobreesforç” dels professionals i pressionar la conselleria a negociar millores amb el col·lectiu. Cal destacar que el sindicat assegura que l'organització i funcionament del sistema de salut depèn en bona part d’aquesta activitat extra.
Aquesta campanya d'iniciativa, insta el col·lectiu a no assumir activitat voluntària planificada fora de la jornada ordinària i les guàrdies, les anomenades "peonades", i va començar a principis de juny. Des que el sindicat va fer la crida a sumar-se a la campanya, s’hi han adherit més de 200 serveis d’hospitals i 31 centres entre CAP i centres de salut mental.
1.000 exploracions ajornades
Segons el sindicat, s’haurien ajornat 1.000 exploracions setmanals programades fora de la jornada ordinària de treball al Servei de Radiologia de l'Hospital Taulí de Sabadell. Entre aquestes proves, hi hauria 240 TAC abdominals. Aquestes dades han estat recollides pel sindicat i no provenen de fonts oficials de la direcció del centre.
El sindicat, majoritari entre els metges a Catalunya, manté viva aquesta campanya després d’haver realitzat dotze jornades de vaga des de la tardor per demanar un conveni propi i mesures sobretot davant la sobrecàrrega laboral i per recuperar la qualitat assistencial, com eliminar les guàrdies de 24 hores o més temps per visitar els pacients en l’atenció primària.
Les protestes a Catalunya s’emmarquen en un context de mobilitzacions dels metges també a l'Estat en el conflicte dels sindicats mèdics amb les administracions sanitàries arran de la reforma de l’estatut marc i per demanar un espai de negociació específic, un conveni propi i mesures estructurals al sistema sanitari.
Ara bé, Metges de Catalunya vol interpel·lar directament el Departament de Salut perquè considera que té competències per plantejar solucions a les reivindicacions i li retreu la “nul·la voluntat” per escoltar el col·lectiu i negociar-hi. Aquest sindicat i els altres en l’àmbit estatal ja han anunciat que continuaran les mobilitzacions després de l’estiu.
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