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Un menor mort i dos en estat crític mentre es banyaven a la platja de l'Arrabassada de Tarragona

El succés va tenir lloc a la zona de roques de la platja de l'Arrabassada, on sis menors van tenir problemes per sortir de l'aigua

Imatge d'arxiu de la platja de l'Arrebassada

Imatge d'arxiu de la platja de l'Arrebassada

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Jan Magarolas

Tarragona

Un menor ha mort ofegat a primera hora de la tarda d’aquest divendres a la platja de l’Arrabassada de Tarragona. El tràgic succés ha tingut lloc quan un grup d’amics jugava a la zona de roques de la platja. Altres dos menors haurien resultat ferits crítics i han estat traslladats a l’hospital de Tarragona, segons informa el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Els fets han passat cap a les 15.30 hores, quan el telèfon d’emergències ha rebut l’avís que sis menors tenien problemes per sortir de l’aigua i, tot i que tres n’han sortit pels seus propis mitjans, els altres tres han hagut de ser rescatats.

Els equips d’emergència s’han desplaçat fins al lloc dels fets i el SEM ha traslladat dos menors en estat crític a l’Hospital Joan XXIII de la capital tarragonina.

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Els Mossos d’Esquadra també s’han desplaçat al lloc amb diversos efectius i una embarcació de la Unitat Marítima. Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han activat cinc dotacions per a les tasques de rescat.

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