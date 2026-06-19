Un menor mort i dos en estat crític mentre es banyaven a la platja de l'Arrabassada de Tarragona
El succés va tenir lloc a la zona de roques de la platja de l'Arrabassada, on sis menors van tenir problemes per sortir de l'aigua
Jan Magarolas
Un menor ha mort ofegat a primera hora de la tarda d’aquest divendres a la platja de l’Arrabassada de Tarragona. El tràgic succés ha tingut lloc quan un grup d’amics jugava a la zona de roques de la platja. Altres dos menors haurien resultat ferits crítics i han estat traslladats a l’hospital de Tarragona, segons informa el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Els fets han passat cap a les 15.30 hores, quan el telèfon d’emergències ha rebut l’avís que sis menors tenien problemes per sortir de l’aigua i, tot i que tres n’han sortit pels seus propis mitjans, els altres tres han hagut de ser rescatats.
Els equips d’emergència s’han desplaçat fins al lloc dels fets i el SEM ha traslladat dos menors en estat crític a l’Hospital Joan XXIII de la capital tarragonina.
Els Mossos d’Esquadra també s’han desplaçat al lloc amb diversos efectius i una embarcació de la Unitat Marítima. Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han activat cinc dotacions per a les tasques de rescat.
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