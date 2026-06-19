Els candidats arriben a les primàries de Junts a Barcelona dividits pel rol de Puigdemont i amb la mirada posada al PSC
Martí, Cuevillas, Calvo i Freixa coincideixen en les polítiques d'habitatge i en reivindicar la catalanitat de la ciutat
Enric Sitjà Rusiñol (ACN)
Jordi Martí Galbis, Jaume Alonso-Cuevillas, Pilar Calvo i Glòria Freixa, candidats a les primàries de Junts per ser cap de llista a Barcelona el 2027, arriben a la votació dividits per quina influència ha de tenir el líder del partit, Carles Puigdemont, en la confecció de la candidatura. En declaracions a l'ACN, coincideixen en les polítiques d'habitatge, la reivindicació de la catalanitat de la ciutat i la crítica al govern del socialista Jaume Collboni, si bé s'obren a explorar pactes amb el PSC. La militància barcelonina de Junts està cridada aquest cap de setmana a escollir qui liderarà el partit a les municipals a Barcelona, després de mesos d'incògnites i renúncies a ser el cap de cartell.
Segons el calendari intern de Junts, diumenge al vespre es notificarà el guanyador o guanyadora provisional de les primàries, que es confirmarà el dimarts 23 de juny. Amb l'adeu de l'exalcalde Xavier Trias ara fa dos anys, va començar el debat -i les travesses- sobre qui seria el futur líder del partit als comicis locals del 2027. Sobre la taula de Junts hi ha hagut els noms de l'expresident de la Generalitat Artur Mas, l'empresari Tatxo Benet o l'exconseller Joaquim Forn, que haurien declinat l'oferta, i també els del portaveu del partit, Josep Rius, i l'exconseller Jaume Giró, que es van descartar com a candidats el maig.
L'autonomia municipal i l'ascendent de Puigdemont
Tant Freixa, secretària primera de la Mesa del Parlament, com Martí, líder del grup municipal de Junts a Barcelona, coincideixen a posar sobre la taula la sobirania de l'agrupació barcelonina per confeccionar la llista electoral. "El president Puigdemont és el president del partit i, per tant, sempre que diu alguna cosa és escoltat, però el nostre partit ha defensat molt l'autonomia municipal", observa Freixa, que vol "cert marge" per a Junts per Barcelona per teixir la candidatura. Martí recorda que el partit té la "tradició" de pactar la llista local amb la direcció nacional. Un altre costum dins del partit, observa, és que "es mantingui i es preservi l'autonomia local amb tot".
Des d'una perspectiva similar, Calvo, portaveu adjunta de Junts al Congrés, desdobla la preparació de les llistes en dues esferes: té la intenció de reunir immediatament els càrrecs del partit a Barcelona -"qui està en contacte amb la ciutadania i fa feina als barris"- si guanya les primàries, i sosté que "evidentment" es comptaria amb la direcció nacional de Junts.
En canvi, Cuevillas, advocat que va defensar l'expresident en els primers temps de l'exili, afirma contundent que Puigdemont ha de tenir "tot el pes" en qualsevol assumpte de Junts. "El president és el referent de tot el partit de forma clara i indiscutida", diu.
Preguntats per l'endemà de les primàries, tots s'obren a integrar les diferents sensibilitats de Junts a la seva candidatura si són escollits caps de cartell, però apareixen els dubtes sobre què farien si perden la votació. Freixa assegura no haver-se plantejat la possibilitat d'incorporar-se a la llista guanyadora, que dependria de quines són les coordenades del projecte. Martí també prefereix no especular sobre les conseqüències de les primàries, i subratlla el "contracte amb la ciutadania" que té fins al 2027 com a regidor. Per a Calvo, incorporar-se a la llista guanyadora dependrà de la voluntat de qui la lideri, si bé prefereix no plantejar l'escenari, com Cuevillas, que es mostra confiat: "Jo vull ser l'alcalde de Barcelona".
"Tenim males experiències amb Collboni"
Martí, ungit per l'exalcalde Xavier Trias, assegura que Junts ha tingut "males experiències" amb Collboni, cosa que "ha vacunat" els de Carles Puigdemont. Ara bé, no tanca la porta a explorar pactes, també d'investidura, amb el PSC: "Si estem en disposició de parlar, parlarem amb tothom que no trepitgi les línies vermelles que ens autoimposem".
Calvo descarta un hipotètic escenari en què Junts, amb ella al capdavant, negociï el seu suport a la reelecció de Collboni, perquè creu que els de Puigdemont "guanyaran i punt". Malgrat tot, i parlant sobre pactes puntuals, sosté que Junts "sempre" ha estat obert a segellar acords que "beneficiïn" la ciutadania. "Si és un bon acord, es pot pactar", opina.
Freixa esvaeix un horitzó de suport a una suposada reelecció de Collboni perquè, segons ella, el seu model de ciutat està "esgotat". I Cuevillas afegeix: "Amb la gent del 155 no podem pactar un govern". L'advocat, però, aplaudeix les enteses que Martí ha aconseguit amb el govern actual, que veuria bé reeditar en un futur si només aborden "mesures concretes".
Aliança Catalana, "residual" a Barcelona
Cuevillas augura un "paper residual" per Aliança Catalana a les pròximes municipals a Barcelona, perquè "no té implantació" a la ciutat. De fet, revela que el partit va oferir-li ser candidat a la capital catalana, però que ho va rebutjar perquè li faria "vergonya" ser el seu cap de cartell. Freixa, preguntada per si acceptaria el suport dels de Sílvia Orriols per arribar a l'alcaldia de Barcelona, descarta teixir coalicions "amb els extrems", però avisa: "Si algú es vol sumar sense demanar-li nosaltres el vot, és una altra cosa. Tampoc pots impedir qui vota i qui no vota".
Així mateix s'expressa Calvo, que pregunta a Aliança Catalana que, arribada la situació, "qui volen posar" a l'Ajuntament de Barcelona, una persona independentista o algú que "defensa la política espanyola". Això sí, adverteix que Junts ha deixat "molt clar" que hi ha "línies polítiques" de l'extrema dreta independentista amb les que "mai" estarà d'acord. Martí també veu elements dels d'Orriols que no li agraden "gens", però subratlla la incertesa sobre qui encapçalarà el projecte a la ciutat i quin serà el seu "tarannà". "Vull esperar a veure com evoluciona el panorama polític (…) al país en general", assenyala.
L'habitatge, principal problema
Els quatre candidats estan d'acord que l'accés a l'habitatge és la principal problemàtica que el futur candidat o alcalde de Barcelona ha d'abordar. Martí es reserva les grans mesures "per quan sigui candidat", si bé menciona les propostes que, al llarg del mandat, ha formulat el partit: reduir "moltíssim" la càrrega impositiva per adquirir una llar, la construcció i la promoció, o ajudes al lloguer.
La recepta de Calvo passa per una "gran inversió" en nous habitatges de protecció oficial, la "flexibilització" del 30 % de residències assequibles en noves construccions o rehabilitacions, "eliminar burocràcia" o teixir una col·laboració publicoprivada. A més, defensa tenir en compte l'antiguitat en l'empadronament a l'hora d'adjudicar habitatges de protecció oficial. En una línia similar s'expressa Freixa, que considera necessària una inversió pública "sense precedents" en matèria d'habitatge, especialment en el que és protegit, i interpel·la les companyies privades. Pel lloguer, vol "incentivar" els propietaris, sense "lleis de càstig". De fet, Freixa subratlla la necessitat d'"acabar" amb les polítiques de Colau i Collboni –"molt eslògan i poca solució real"- i posar en marxa mesures consensuades, "sense que es prioritzin ideologies".
Ara bé, tots quatre reconeixen que cal temps per abordar la crisi de l'habitatge, amb mesures a curt termini i d'altres enfocades al futur. Cuevillas creu que moltes problemàtiques estan "enquistades" pel "mal" que, a parer seu, han fet el PSC i els Comuns a Barcelona.
"Barcelona, capital de Catalunya"
Per altra banda, Freixa creu que, quan algú arriba a Barcelona, no troba "cap indici" que sigui la capital de Catalunya. Així, proposa instal·lar "grans anuncis" a l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, "panells informatius" als carrers o "el que faci falta" perquè es constati la catalanitat de la ciutat. També emfasitza la necessitat de "cuidar" la llengua i fer-la "obligatòria" per tothom que vulgui venir a viure a Barcelona.
Sobre les mateixes coordenades, Calvo es compromet a "recuperar la identitat catalana" de Barcelona, l'ingredient necessari perquè la ciutat recobri "autoestima". "I, des d'aquí, ser capaços de generar les sinergies necessàries per aconseguir que arribin més inversions i oportunitats de feina qualificada per a la nostra gent jove", diu. La portaveu adjunta de Junts al Congrés enarbora les seves arrels castellanoparlants per assegurar que pot entendre "molt bé" les persones nouvingudes a Barcelona i que "necessiten acompanyament per integrar-se", també en el camp lingüístic.
Cuevillas, que, com Martí, subratlla la capitalitat de Barcelona, anhela que esdevingui la primera ciutat d'un "país lliure" i que "tingui aquella empenta" que, a parer seu, la ciutat tenia en el passat. "El que ha de recuperar Barcelona és l'autoestima, la il·lusió", apunta.
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