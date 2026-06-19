Protecció Civil demana “seny” davant l’onada de calor, l’alt risc d’incendi i la coincidència amb Sant Joan
Els Bombers fan una crida a la “prudència” de cara al cap de setmana, amb especial atenció a la zona de Ponent
Norma Vidal (ACN)
Protecció Civil ha fet una crida al "seny" i a la "col·laboració ciutadana" davant la coincidència de la primera onada de calor de l'estiu amb Sant Joan i l'elevat risc d'incendi. Segons el Meteocat, les temperatures tocaran sostre diumenge i es mantindran elevades fins dimarts, especialment a Ponent, on poden superar els 40ºC. La subdirectora general de Protecció Civil, Imma Solé, ha demanat als col·lectius vulnerables evitar exposar-se a la calor extrema, ha instat la ciutadania a "no iniciar activitats que puguin causar focs", i de cara a Sant Joan, ha exigit no usar pirotècnia a prop de zones forestals. Els Bombers han reclamat “prudència” i han dit que redoblaran esforços davant un cap de setmana complicat en plena temporada de sega.
Santi Sagalà, cap de l’Àrea de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, ha assegurat que en els pròxims dies es viurà “la primera onada de calor de l’estiu”. Ha dit que els termòmetres “començaran a enfilar-se diumenge i assoliran el seu punt àlgid dimarts, amb temperatures que podran superar els 40 ºC, especialment a les comarques de Ponent i altres punts de l’interior de Catalunya”. Amb tot, ha afegit que demà dissabte ja es podran superar els 35 o 37 ºC a l’interior.
Ha detallat que les temperatures nocturnes també seran especialment elevades, amb nits tropicals i mínimes que no baixaran dels 20 ºC en molts sectors del país, i fins i tot nits tòrrides, amb temperatures superiors als 25 ºC, especialment a punts del litoral i el prelitoral. L’episodi vindrà acompanyat d’una entrada de pols sahariana en suspensió, fet que dificultarà el descens de les temperatures durant la nit.
Protecció Civil demana extremar les precaucions
Protecció Civil ha activat l’alerta del Pla PROCICAT per calor intensa davant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya d’onada de calor.
La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha comparegut davant la premsa després de la reunió del Comitè Tècnic d’aquest divendres per apel·lar a la responsabilitat de la ciutadania davant uns dies que es preveuen complicats.
Per una banda, ha demanat a totes les persones que pertanyin a col·lectius vulnerables que no s’exposin a la calor, evitin esforços en hores de màxima insolació i procurin hidratar-se i resguardar-se en espais climatitzats.
Així, ha reclamat “extremar la prudència” i evitar “qualsevol activitat que pugui provocar un incendi forestal”. Alhora, ha recomanat no llençar burilles ni deixar escombraries al medi natural, així com evitar l’ús d’eines o maquinària que puguin generar espurnes a prop de zones forestals. També ha demanat “col·laboració ciutadana” per alertar el 112 en cas que se sospiti d’una possible columna de fum.
Amb tot, ha remarcat que per ara no s’ha decidit restringir l’accés als parcs naturals: “Tot i que el risc és elevat i l’afectació és important, no és prou generalitzat com per haver de prendre aquesta decisió”. Solé ha remarcat, però, que la situació pot canviar en qualsevol moment i ha dit que es farà un seguiment intens de l’evolució de la situació a Ponent i les Terres de l’Ebre.
Prudència amb els petards i les fogueres
Pel que fa a la revetlla de Sant Joan, Solé ha recordat que els petards i altres artefactes pirotècnics han de ser manipulats amb “responsabilitat i només en espais adequats”. Així, ha demanat “seny” a la població i ha recordat que no es poden llançar petards a menys de 400 metres de terrenys forestals ni en zones amb vegetació seca o prop de materials inflamables.
En els pròxims dies, a més, els Agents Rurals intensificaran la vigilància del medi natural, especialment a les zones cerealístiques i en aquells espais on coincideixin activitats de lleure amb una elevada afluència de persones. També es farà seguiment de les ubicacions de les fogueres de Sant Joan per garantir que compleixen les condicions de seguretat establertes.
Màxima preocupació dels Bombers davant un escenari de risc complex
Per la seva banda, el cap d’intervenció dels Bombers de la Generalitat, Claudi Gallardo, ha expressat la “màxima preocupació” del cos davant un “escenari de risc complex”. Ha assegurat que els Bombers redoblaran els esforços davant l’alta probabilitat que en els pròxims dies tingui lloc un nou incendi forestal derivat d’una multiplicitat de factors i en plena campanya de la sega a diverses zones del país.
Tot i admetre que els focs es poden donar a qualsevol punt del territori, ha assenyalat que hi ha zones especialment sensibles com Ponent. A més, els Bombers posaran especial atenció a àrees de la Catalunya Central, les Terres de l’Ebre i, en general, les zones cerealístiques en contacte amb terrenys forestals.
Monitoratge i especial atenció a grups de risc
Dins del Pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut (POCS), el Departament de Salut incorporarà al sistema SIVIC nous indicadors per monitorar la morbimortalitat associada a la calor, agrupats per efectes com deshidratació, cop de calor o síncope. Aquestes dades permetran analitzar millor la seva evolució en l’atenció primària, les urgències, els hospitals i les defuncions, amb especial atenció a l’impacte en els grups de risc.
El sistema sanitari mantindrà campanyes de prevenció, protocols d’actuació i adaptació dels recursos assistencials segons la demanda, incloent-hi la redistribució de personal i el reforç d’urgències. També es continuarà amb l’atenció del 061 Salut Respon i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que gestionaran alertes, atenció in situ i coordinació amb la Central de Coordinació Sanitària, l’atenció primària i els hospitals.
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