Sánchez: “Presentarem els pressupostos el 2026 i hi haurà eleccions el 2027”
El president espanyol recorda que els mandataris moltes vegades desconeixen els regals rebuts en viatges oficials
ACN
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit aquest divendres que presentarà els pressupostos generals de l'Estat (PGE) al llarg del 2026 i convocarà eleccions el 2027, perquè “quan no governa la dreta” les legislatures també duren “quatre anys”. No ha aclarit si aquestes eleccions seran al final estricte del mandat, a l’estiu del 2027, o s’avançaran uns mesos, a principis de l’any, però sí que ha volgut deixar clar que “no hi haurà eleccions conjuntament amb les municipals ni amb les autonòmiques” del 23 de maig del 2027, el que s’anomena un ‘superdiumenge’. “La realitat és molt dinàmica”, ha conclòs quan li han demanat concreció.
Ha fet aquestes manifestacions des de Brussel·les, a la roda de premsa posterior al Consell Europeu, després que aquest dimecres, en una altra atenció als mitjans, va deixar a l’aire la possibilitat que els comicis s’avancessin -dins del 2027- en el cas que el Congrés dels Diputats no aprovi els pressupostos generals de l'Estat.
Sánchez també ha abordat de nou diverses preguntes sobre l’expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Ha expressat la seva “confiança” en la innocència de l’expresident i ha volgut mostrar, “des d'un punt de vista personal”, la seva “empatia” amb la situació “difícil que deu estar vivint a casa seva com a conseqüència de la imputació de les seves dues filles”.
També ha demanat respecte per la presumpció d’innocència i per l'acció de la justícia. “Jo, com a president del govern, però sobretot com a secretari general del Partit Socialista, confio en la seva innocència, respecto la justícia i, sobretot, proclamo aquest dret constitucional que en moltes ocasions es veu atropellat: la presumpció d'innocència”, ha dit.
No s’ha volgut pronunciar sobre si Zapatero ha de tornar o no les joies taxades en 1,3 milions d’euros que es van trobar a la seva caixa forta, però sí que ha recordat que va ser l’expresident qui va impulsar una legislació sobre els regals que es poden fer als alts càrrecs.
En aquest marc, ha recordat que tots els presidents espanyols, inclosos Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy i ell mateix, han rebut regals, però moltes vegades desconeixen el contingut. “La meva experiència és que, quan un viatja, rep regals dels quals no té constància fins que torna a Madrid”, ha dit.
“Són intercanvis de presents que es produeixen dins, efectivament, de la legislació que emmarca aquest tipus de regals, que són un símbol de respecte envers les institucions que visiten aquell país i un símbol de germanor entre aquests països. I això és el que, afortunadament, el president Zapatero va impulsar a partir de l'any 2008, precisament amb la llei de bon govern i, efectivament, hi ha registres sobre aquests regals oficials”.
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