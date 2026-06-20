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Víctimes de l'amiant exigeixen un "compromís real" per aplicar la llei que ha d'erradicar el material

La reivindicació s'ha produït en un acte de reconeixement i desgreuge organitzat per la cambra catalana

Un moment de l'acte de reconeixement i desgreuge del Parlament a les víctimes de l'amiant

Un moment de l'acte de reconeixement i desgreuge del Parlament a les víctimes de l'amiant / ACN

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ACN

Barcelona

Víctimes de l'amiant han exigit al Parlament un "compromís real" per aplicar la llei aprovada dimecres per unanimitat per erradicar aquest material. La institució legislativa catalana ha fet aquest divendres a la tarda un acte de reconeixement i desgreuge a les víctimes. El president de la cambra, Josep Rull, ha demanat perdó als afectats per la "indolència de les institucions" en el recorregut d'afectats i familiars fins a l'aprovació de la norma. Rull ha recordat que la presència d'amiant a Catalunya continua sent "un problema de salut pública de primera magnitud i un repte ambiental de primer ordre" i per això ha fet valdre l'aprovació de la llei per unanimitat.

Per al president és "un èxit col·lectiu del país que exigirà recursos i garantir-ne el compliment efectiu" per deixar un futur "millor, més just i saludable a les pròximes generacions". "Que mai més, un pretès progrés es construeixi a costa de la salut i de la vida de les persones", ha conclòs.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que també ha intervingut en l'acte, ha dit que l'amiant ha estat un "perillós assassí de persones" que ha deixat a moltes famílies una empremta "cruel i profunda", i ha destacat la importància de la llei, que és "un pas notable i el marc adequat per actuar".

En el transcurs de l'acte, el doctor Josep Tarrés, pneumòleg expert en malalties provocades per l'amiant, ha definit aquest material com "la catàstrofe sanitària, industrial i ambiental més gran del segle XX", i ha alertat que ho continuarà sent si no s'intervé d'una forma "urgent, rigorosa i compromesa".

En el decurs de l’acte, han pres la paraula Ferran Saro, membre del col·lectiu Jubilats de Macosa-Alstom Afectats per l'Amiant, Joan Maria Soler, portaveu de la comissió contra l'amiant de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona, i, finalment, Miguel Moreno, en nom de les víctimes de l'amiant.

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L'acte també ha inclòs un minut de silenci i la interpretació de la peça 'El cant dels ocells' per la violoncel·lista Raquel Pabán, filla d'un afectat.

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