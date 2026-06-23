Encàrrec d’actuacions
El Govern mobilitzarà 4.350 milions fins al 2036 per rellançar les infraestructures de mobilitat
El president Illa revela que el Programa d’Encargo d’Actuacions (PEA) de la Conselleria de Territori preveu destinar 1.600 milions entre 2026 i 2029 i elevar la inversió anual fins als 400 milions
Les noves concessions d’estacions de l’L9, carreteres 2+1 i electrolineres capten l’atenció de 60 empreses
Illa anuncia una inversió de 3.300 milions en matèria d’infraestructures
Cristina Buesa
El Govern ha aprovat aquest dimarts el Programa d’Encàrrec d’Actuacions (PEA) per al període 2026-2036, que preveu inversions per valor de 4.350 milions d’euros en infraestructures de mobilitat, amb l’objectiu de «recuperar el ritme inversor» previ a la crisi econòmica i afrontar el creixement de la població i les noves necessitats de transport a Catalunya.
Ho ha anunciat aquest dimarts el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant la seva intervenció en un fòrum econòmic celebrat a Barcelona, coincidint amb l’aprovació per part de l’Executiu de l’actualització i ampliació del programa que correspon a la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica que permetrà encarregar a Infraestructures.cat la licitació i gestió de les futures actuacions.
«Millors trens, carreteres i connexions»
«Garantim les inversions en projectes clau a tot Catalunya. Resolem un dèficit inversor de 4.700 milions que s’arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un gran salt qualitatiu i quantitatiu: el 2010 Catalunya invertia 134 milions per any, ara invertirem de mitjana 400», ha explicat el president. «Atenem el present i planifiquem el futur», ha assegurat.
Segons han detallat fonts de Territori, el nou pla contempla una programació d’inversions de 1.600 milions d’euros per als primers quatre anys, entre 2026 i 2029, cosa que suposa una mitjana d’uns 400 milions anuals. La previsió és que l’activitat inversora arribi posteriorment als 600 milions anuals a partir del 2030 si se sumen les comandes de gestió o altres fórmules com la col·laboració publicoprivada que estan en estudi.
El Govern justifica el gir inversor pel dèficit acumulat durant els últims anys. D’acord amb les dades exposades per Territori, entre 2004 i 2012 la inversió mitjana anual en infraestructures de mobilitat va rondar els 500 milions d’euros, mentre que entre el 2013 i el 2025 va caure fins a uns 134 milions anuals. El departament xifra en 4.700 milions d’euros el dèficit acumulat d’obres que no es van executar durant aquell període i assegura que pretén revertir-lo amb aquest encàrrec.
Obres ja planificades
El nou PEA servirà com a marc de planificació per a la pròxima dècada i és un requisit previ per poder licitar i posteriorment adjudicar les obres incloses en el programa. Des de Territori remarquen que l’execució de les infraestructures requereix llargs processos de planificació, negociació amb els municipis, tramitació ambiental i redacció de projectes, per la qual cosa consideren imprescindible disposar d’una programació estable a llarg termini. Afegeixen també que en el cas de les obres que formen part del document, estan prou avançades.
Entre les actuacions amb més dotació i més conegudes i anunciades figuren el programa de millora de la seguretat viària, amb 785 milions d’euros; el desplegament de carreteres 2+1, amb 523 milions; les millores a la xarxa de metro i autobús, amb 510 milions; la prolongació de la línia L8 de Ferrocarrils de la Generalitat entre plaça Espanya i Gràcia, amb 489 milions; la variant d’Olot i Les Preses, amb 494 milions; iel tramvia del Camp de Tarragona, amb 239 milions.
Metro i orbital, a part
El programa també incorpora noves actuacions, entre les quals la variant de la C-14 a Tàrrega, pressupostada en 70 milions; actuacions d’integració urbana de carreteres per 49 milions; la variant de Sentmenat i Caldes de Montbui, amb 45 milions; millores a la C-17 per 20 milions; una nova terminal ferroviària a la plana de Lleida, amb 130 milions; i una nova estació d’autobusos a la plaça Espanya, valorada en 60 milions.
Fonts del Govern han precisat que determinades actuacions ferroviàries, com la línia orbital ferroviària (que va a càrrec de l’Estat), l’ampliació de l’L3 fins a Esplugues o les futures extensions de les línies L1 i L3 del metro, no formen part d’aquest PE perquè s’inclouran en programes específics posteriors. Tampoc s’incorporen en aquest document les inversions que es desenvoluparan mitjançant fórmules de col·laboració publicoprivada a llarg termini.
A més de les actuacions incloses al PEA, el departament preveu mobilitzar 1.130 milions d’euros mitjançant comandes de gestió i sumar projectes desenvolupats mitjançant concessions, com la futura actuació entre Berga i Bagà, cosa que elevaria la capacitat inversora global de la Generalitat en mobilitat durant la pròxima dècada.
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