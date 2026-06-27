Enganxada entre l'alcalde de Girona i Sílvia Orriols arran del trasllat d’Aliança Catalana a l’antic local del Casal Panxo de Berga: "Lliçons d'independentisme teves, ni una"
L’alcalde de Girona i l’alcaldessa de Ripoll creuen retrets a X arran del trasllat d’Aliança Catalana a l’antic local del Casal Panxo de Berga
Joel Lozano
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, i l’alcaldessa de Ripoll i líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, han protagonitzat una enganxada a X arran de l’anunci d’Aliança Catalana d’obrir una nova seu a Berga al local que fins fa poc ocupava el Casal Panxo, un espai vinculat a l’esquerra independentista de la capital del Berguedà.
La topada ha començat després que Orriols tragués pit del trasllat del partit al nou local. En un dels missatges, la també alcaldessa de Ripoll ha presentat el moviment com una victòria política sobre l’esquerra independentista i ha escrit: "Us hem arrabassat el Casal Panxo i us arrabassarem la batllia". El missatge acabava amb un altre retret: "Ara, xiuleu-me".
La frase fa referència a la xiulada que Orriols va rebre durant la Patum de Berga, on va assistir convidada per la regidora Judit Vinyes. La presència de la dirigent d’Aliança Catalana a la festa va generar una forta escridassada, amb crits contra la seva formació i contra la seva presència a la ciutat.
El missatge d’Orriols ha tingut resposta de Salellas. El batlle gironí ha assegurat en una publicació al seu perfil que "blanquejar Societat Civil Catalana i carregar-se Casals Independentistes com el de Berga. És el somni dels Serveis Secrets de l'Estat espanyol. I tot fa pensar que la pràctica política d'AC".
"No sou independentistes, sou vulgars totalitaris i embruta parets", ha replicat la dirigent d'Aliança Catalana, en referència a unes pintades que han aparegut a la façana del nou local de la formació a Berga, on també s’ha tapat el rètol instal·lat pel partit. "Preocupa't de la recollida d'escombraries a Girona, que (pel que em diuen els veïns) prou feina tens", ha afegit.
Salellas ha tornat a respondre a la mateixa xarxa social. "Lliçons d'independentisme teves ni una. Fa més de vint-i-cinc anys que hi milito amb judicis a l'Audiencia Nacional inclosos. A mi ni ABC ni Vidal-Quadras mai m'han aplaudit. Ni vull que ho facin. I no pateixis per Girona, que ja saps que ‘qui molt abasta, res no estreny’", ha afirmat. "A Suïssa hi falta gent…", ha replicat Orriols.
Les pintades al local
Les pintades han obert una altra derivada en la polèmica pel trasllat. Aliança Catalana havia fet públic divendres el nou emplaçament al local que durant 17 anys i fins fa dues setmanes havia utilitzat el Casal Panxo. La formació hi ha instal·lat un rètol i ha pintat la façana amb el blau característic del partit.
L’alcaldable d’Aliança Catalana a Berga, Judit Vinyes, també ha denunciat els fets a través de les xarxes socials. "Ni 24h han trigat a fer el què fan millor, embrutar la ciutat de Berga!", ha escrit. Orriols, per la seva banda, ha vinculat l’episodi amb altres incidents que atribueix a sectors contraris a la seva formació: "Després de xiular-nos, de llençar-nos objectes, d’aixafar-nos paradetes, d’agredir-nos fins al punt d’haver d’anar a l’hospital... l’esquerra woke s’ofèn perquè hem llogat un local a Berga que consideraven seu".
El Casal Panxo, que fins fa dues setmanes ocupava l’espai, també s’ha pronunciat sobre el canvi de local. En un comunicat, l’assemblea ha volgut remarcar que no ha estat expulsada per Aliança Catalana, sinó per "l’especulació immobiliària, una autèntica xacra per al Barri Vell".
L’entitat, nascuda l’any 1999 i vinculada als moviments socials i feministes de Berga, assegura que mantindrà l’activitat i que ja treballa per trobar un nou espai. "No deixarem que res ens aturi, i encara menys aquells que es dediquen a sembrar la llavor del feixisme, el racisme i la xenofòbia", expressa el comunicat.
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Via: Diari de Girona
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