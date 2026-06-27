Pujol demana “integrar la gent que ve de fora i cohesionar” Catalunya en l’homenatge de les joventuts de Junts
L’expresident defensa que la continuïtat de la identitat catalana passa per “fer sentir partícips persones molt diferents”
Redacció / EFE
Just la mateixa setmana en què s’ha ressuscitat la memòria de Convergència amb el lliurament del seu fons documental a l’Arxiu Nacional de Catalunya, l’expresident Jordi Pujol ha estat homenatjat per les joventuts de Junts a Planoles. Un acte al qual han assistit 400 persones i que no s’ha volgut perdre la flor i nata convergent —la d’abans i la que ara es refugia sota les sigles del partit de Carles Puigdemont— i que ha comptat amb un encàrrec explícit de qui, als seus 96 anys, va ser fundador de CDC: “Integrar la gent que ve de fora i cohesionar”. El missatge és significatiu tenint en compte l’ascens d’Aliança Catalana i el forat que, segons les enquestes, està obrint a Junts amb el seu discurs contra la immigració.
En la que ha suposat la reaparició pública de Pujol després d’haver estat exonerat de la causa judicial per la qual els seus fills ja esperen sentència, s’ha obviat l’historial als tribunals per centrar-se en la trajectòria de l’expresident, des de la seva joventut fins a l’acció de govern i la gènesi del projecte convergent, que va tenir una vigència de 42 anys. Pujol ha seguit l’acte d’homenatge des de la primera fila i ha deixat que la presidenta del consell nacional de la JNC, Carlota Monfort, llegís el discurs de quatre pàgines que ell mateix havia preparat.
Un discurs en què, sense fer cap referència directa a Aliança Catalana, ha impugnat els eixos principals de la formació d’extrema dreta independentista que lidera Sílvia Orriols, alcaldessa de Ripoll, de la mateixa comarca, el Ripollès, que el municipi on s’ha celebrat l’homenatge. En aquest discurs escrit, l’expresident ha emplaçat els presents a ser conscients que la força de Catalunya mai no ha radicat en la “uniformitat”, sinó en la “capacitat d’integrar, de sumar, de fer sentir partícips persones molt diferents”.
“No confondre identitat amb exclusió”
Aquesta capacitat, ha ressaltat, “és una de les grans victòries històriques” de Catalunya. “I no la podem perdre”, ha afegit Pujol, que ha destacat que, “amb encerts i amb errors”, va dedicar “tota la seva vida” a Catalunya. “No convertiu mai els vostres adversaris en enemics, no confongueu fermesa amb sectarisme, ni identitat amb exclusió”, ha insistit Pujol, convençut que “Catalunya sempre ha estat una realitat plural”.
Davant dels discursos antiimmigració que abandera Aliança Catalana, ha recalcat que el deure dels catalans és “mantenir la llengua, transmetre una cultura, integrar la gent que ve de fora i cohesionar”. Defensar la llengua, crear riquesa, cohesionar la societat i integrar les persones que arriben de fora, ha subratllat, “continua sent necessari avui, potser més que mai”, en l’actual món globalitzat, en què “es debiliten les identitats”. “I en aquest món, Catalunya només tindrà futur si continua sent ella mateixa. No des de la por, ni des del tancament, ni des de la nostàlgia. Sinó des de la confiança. Una nació petita només sobreviu si té personalitat, si sap qui és”, ha afegit. Catalunya és, segons ell, una “obra inacabada” que ningú no pot representar en la seva totalitat.
La branca juvenil de Junts ha organitzat a Planoles, al Ripollès, un homenatge a Jordi Pujol que ha congregat personalitats de Junts com Jordi Turull, Josep Rull, Mònica Sales o Albert Batet, així com exdirigents de la JNC de quan eren les joventuts de l’antiga Convergència, com Carles Campuzano —ara diputat d’ERC—, Jordi Xuclà, Jordi Cuminal, Marta Pascal, Albert Batalla o Gerard Figueras. En el torn de parlaments, l’actual secretari general de la JNC, Aleix Agustí, ha aplaudit l’obra de govern de Pujol, ha reivindicat el llegat de Convergència i ha fet seu el “catalanisme inclusiu” de l’expresident, resumit en el lema “Catalunya, un sol poble”.
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