Ple al Parlament
Illa qüestiona ara que hagi sigut positiva la gratuïtat dels peatges de l’AP-7: "Potser ens vam equivocar"
Els Comuns reclamen que s’obligui els vehicles pesants a circular pel carril dret i que es prohibeixin els avançaments entre camions en aquesta autopista
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A les portes d’aconseguir l’aprovació dels seus primers pressupostos, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s’ha mostrat especialment molest durant la sessió de control al Parlament per la denúncia que han fet els Comuns sobre la sinistralitat i les retencions a l’AP-7. Fins al punt que ha convidat tots els partits a «reflexionar» sobre les conseqüències que ha tingut que s’implementés la gratuïtat dels peatges fa ja cinc anys. «Potser ens vam equivocar», ha sentenciat.
La presidenta del grup dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha plantejat dues mesures per mirar de pal·liar la situació: que s’obligui els vehicles pesants a circular pel carril dret i que es prohibeixin els avançaments entre camions per reduir els accidents i les llargues cues de trànsit que es generen en les hores punta i els caps de setmana. El partit fins i tot ha posat en marxa tot seguit una campanya a les xarxes per recollir firmes de suport a la seva reclamació.
Petició de «reflexió»
No obstant, la primera resposta del president ha sigut brusca i carregada d’ironia: «Pensava que em demanaria que construíssim tota la B-40». Ha assegurat que prenia nota i que estudiarà les mesures plantejades, però ha demanat «realisme als Comuns» tenint en compte que es tracta d’una via que no pertany a la Generalitat i que el posicionament del grup passa, generalment, per oposar-se a la construcció de noves carreteres. «Tots hem d’estar a l’altura i reflexionar de què vam dir alegrement i veure què està passant ara», ha assegurat sobre la decisió d’aixecar peatges.
Just aquest dimecres, l’espai polític d’Albiach celebra també unes jornades a Brussel·les contra l’ampliació de l’aeroport del Prat, un dels projectes estrella del Govern al qual s’oposen els Comuns. No obstant, aquesta discrepància irreconciliable no és per ara un impediment perquè les dues parts hagin acordat els pressupostos amb l’argument que els comptes no incorporen cap partida per a aquesta infraestructura.
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