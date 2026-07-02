Ple del Parlament
Catalunya aprova nous pressupostos i Illa dona un impuls a la legislatura
La suma del PSC, ERC i els Comuns deixa enrere tres anys de comptes prorrogats i insufla oxigen el Govern per arribar fins al 2028
Junts i el PP condemnen al fracàs el model d’Illa i es presenten com a alternativa: «Resisteix, però no governa»
El Govern manté un pressupost de gairebé 50.000 milions i reserva 900 milions per complir amb ERC
Sara González
Després de tres anys de pròrroga, Catalunya té nous pressupostos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, surt aquest dijous victoriós del Parlament després d’un debat en el qual s’ha confirmat que l’aliança del PSC amb ERC i els Comuns, la que va crear la seva investidura, continua donant corda al seu Govern. 68 vots a favor –la xifra exacta de la majoria absoluta– que valen una legislatura sencera i que just en l’equador del mandat són un revulsiu per provar de rellançar el seu projecte amb la vista posada en el nou model de finançament, a continuar fent front a l’accés a l’habitatge i en la inversió en les infraestructures i els serveis públics.
Tenir pressupostos és una bona notícia per a Catalunya, que necessita estabilitat, certesa i eines per continuar avançant
«Tenir pressupostos és una bona notícia per a Catalunya, que necessita estabilitat, certesa i eines per continuar avançant», ha proclamat la consellera d’Economia, Alícia Romero, des del faristol, des d’on s’ha desfet en elogis tant els republicans com als Comuns per prioritzar «el que uneix» les tres forces polítiques malgrat les diferències legítimes entre elles. Romero ha recordat que es tracta d’un import de gairebé 50.000 milions d’euros, 9.000 milions més d’inversió que en els comptes del 2023 que avui han quedat enterrats, i del qual tres de cada quatre euros es destinaran a «reforçar» l’estat del benestar. «Aquests pressupostos no són una declaració d’intencions, sinó una declaració de confiança en el país», ha resumit.
Romero ha aprofitat l’ocasió per posar el focus en el pròxim gran repte, que és el nou finançament que podria aportar a les arques catalanes 4.700 milions d’euros més l’any que ve. «Espero que arribin», ha deixat caure en un encàrrec velat a Junts, clau per a la seva aprovació en el Congrés. Minuts abans, el diputat del PSC Jordi Riba ha anticipat que comença ara una «etapa exigent, la de complir» amb el pactat, a més d’haver repartit estopa, principalment, contra Junts i el PP per defensar baixades d’impostos i, alhora, més despesa. «Tombar aquests pressupostos no apropa Catalunya a cap transformació», ha lamentat.
ERC recorda al Govern que ja no hi ha «excuses»
ERC s’ha dedicat el seu torn a argumentar minuciosament el seu suport als pressupostos, una decisió que li suposa desgast perquè el consolida com a soci del Govern d’Illa. La portaveu dels republicans, Ester Capella, ha llistat totes les novetats que inclouen els comptes i que porten el segell del seu partit. Ha citat la línia orbital de tren, el consorci que vigilarà les inversions de l’Estat, el pla de pobles per injectar recursos a la Catalunya rural o el nou ens que ha de donar a la Generalitat més pes en la gestió dels aeroports. «Aquests pressupostos no resolen tots els problemes del país, però incorporen eines i recursos que no eren abans de la negociació amb ERC», ha conclòs. Per als republicans s’obre una «nova etapa» en què el Govern ja no té «excuses» per donar un accelerament al mandat.
L’aprovació d’aquests comptes culmina l’estratègia que ha seguit ERC des que Oriol Junqueras va recuperar el comandament fa ja alguna cosa més d’un any: donar suport al Govern d’Illa mentre guanya temps per intentar reconstruir el partit després de la crisi interna que li va esclatar el 2024 després de perdre la Generalitat. Capella ha exposat que el seu aval als comptes no és un «xec en blanc» a Illa, però ha afegit que el seu partit ha arribat a la conclusió que era millor tenir uns pressupostos imperfectes que abonar el «bloqueig polític». També ha defensat que Esquerra vol ser l’«alternativa» a l’executiu actual, malgrat que avui sortirà a la foto de l’acord al costat del president.
Els Comuns presumeixen de «marcar» el Govern
En aquesta mateixa línia de deixar clar al Govern que no pot donar per descomptat un mandat plàcid malgrat el seu suport s’han expressat els Comuns. «El futur de la legislatura dependrà de com s’abordin l’habitatge, Rodalies i els serveis públics. Ens trobaran de cara cada vegada que s’equivoquin de prioritats», ha advertit Jéssica Albiach mirant al president Illa. La dirigent ha continuat traient pit de com els seus sis diputats són determinants per «marcar les polítiques» que es fan a la Generalitat, especialment en matèria d’habitatge. De fet, ha recordat que la limitació al negoci que es fa amb els pisos ha d’aprovar-se abans de l’estiu i que «llançar als especuladors» és un «deure patriòtic» i la «clau de volta» de la legislatura.
Ens trobaran de cara cada vegada que s’equivoquin de prioritats
Partint d’aquesta premissa, Albiach ha advertit als socialistes que tenir uns nous pressupostos expansius en vigor pot ser «una bona notícia», però «no suficient» perquè «queda curt» per fer front a la pobresa i revertir un creixement de l’extrema dreta que avança «per incompareixença» de les esquerres. Per més que presumeixi Illa d’«estabilitat», els Comuns han advertit que el principal risc ve del flanc estatal si acaba materialitzant-se un tomb en la Moncloa. És per això que han citat al president perquè contribueixi al fet que el PSOE deixi de ser «un llast» perquè, malgrat considerar «un muntatge» algunes de les causes que el sotgen, també hi ha «els vicis de sempre» que cal «netejar» i poca proactivitat a l’hora d’impulsar el pla anticorrupció i d’impulsar polítiques socials de pes.
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