Investigació oberta
Detingut l’operari que feia els treballs amb una radial per haver provocat l’incendi de la Bisbal
Els Mossos li han pres declaració a la comissaria
Germán González
Els Mossos d’Esquadra han detingut l’operari de l’empresa que feia els treballs amb una radial que haurien provocat l’incendi de la Bisbal d’Empordà, que crema sense control al massís de les Gavarres. L’home utilitzava aquesta eina en una zona on estava específicament prohibit fer-ho, ja que es troba en el nivell 3 del Pla Alfa. Després de la investigació inicial dels Agents Rurals, els Mossos s’han desplaçat fins al domicili de l’operari, fora de la comarca, per traslladar-lo a la comissaria de la Bisbal d’Empordà.
Allà li han pres declaració i posteriorment ha quedat detingut per un delicte d’incendi forestal per imprudència. S’espera que en les pròximes hores passi a disposició judicial. El cas l’han portat agents de la Unitat Central de Medi Ambient i de l’Àrea Bàsica d’Investigació Criminal de la Bisbal d’Empordà dels Mossos.
Segons han informat els Mossos a les xarxes socials: «Identifiquem i detenim un home presumptament relacionat amb l’incendi de les Gavarres. Tot apunta que el foc s’ha originat mentre feia treballs amb una radial al voral de la carretera. Davant el risc molt alt d’incendi, aquestes tasques estan suspeses».
Jaume Bosch, cap de l’àrea regional de Girona dels Agents Rurals, ha explicat que la investigació apunta a l’ús «indegut» d’una radial al voral de la carretera que travessa les Gavarres com a origen del foc, ja que el Pla Alfa es troba en el nivell 3. Segons ha detallat, es tractaria d’una radial que s’hauria utilitzat per estrènyer una peça metàl·lica per col·locar una senyalització a la carretera, i l’empresa responsable ja ha estat identificada.
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