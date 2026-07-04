El tancament de les Gavarres arran de l'incendi i el "risc extrem" de nous focs es mantindrà com a mínim fins divendres
Les flames han afectat hores d'ara 2.200 hectàrees dins un perímetre de 2.400
ACN
El tancament del massís de les Gavarres arran de l'incendi i el "risc extrem" que hi hagi més focs amb el nou episodi de temperatures elevades es mantindrà com a mínim fins divendres. L'ordre del Govern ja s'ha activat, i que això comporta activar el nivell 4 del Pla Alfa -el màxim previst- per risc extrem a tot el massís, que comprèn 31.000 hectàrees. En concret, afectarà 20 municipis entre el Gironès i el Baix Empordà. Per fer efectiu el tancament es rebrà el suport de diferents cossos -entre els quals, els Mossos i les policies locals- i ha reiterat que, arran de la calorada, no descarten tancar més espais naturals en altres punts de Catalunya.
El cap dels Agents Rurals a Girona, Jaume Bosch, ha subratllat que l'activació del nivell 4 del Pla Alfa, que suposa el tancament del massís, s'ha adoptat perquè en els pròxims dies "entra una onada de calor que farà augmentar fins a extrem el risc d'incendi". "Tenim els efectius dels Bombers centrats a apagar el foc que crema des d'ahir i, per tant, ens preocupa molt que hi hagi persones que vulguin accedir al massís", ha subratllat. Un total de 119 municipis més estan en nivell 3 del Pla Alfa, per risc molt alt. És el primer cop que s'activa el nivell extrem aquest any.
El tancament, que suposa restringir qualsevol mena d'activitat al medi natural, afecta 31.000 hectàrees (les que comprèn el massís) i s'estén a 20 municipis entre el Gironès i el Baix Empordà. A la primera comarca, són Cassà de la Selva, Celrà, Girona, Juià, Llagostera, Llambilles, Madremanya, Quart, Sant Martí Vell. I al Baix Empordà, Calonge i Sant Antoni Castell, Platja d'Aro i s’Agaró Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura Forallac, la Bisbal d'Empordà, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Santa Cristina d'Aro, Torrent, Vall-llobrega.
"Prenem la mesura perquè nou de cada deu incendis es deuen a causes humanes; per tant, intentem evitar la freqüentació al massís en aquest moment de màxim perill, perquè qualsevol activitat pugui originar un nou incendi", ha afirmat Jaume Bosch.
Tan bon punt el Govern emeti l'ordre -que es preveu imminent- el tancament ja serà efectiu. Al dispositiu per restringir els accessos a les Gavarres hi participaran Agents Rurals, efectius dels Mossos d'Esquadra, de les ADF, del Seprona de la Guàrdia Civil i les Policies Locals amb la col·laboració dels ajuntaments.
Fins divendres
El cap dels Agents Rurals a Girona ha avançat que el tancament, a priori, es mantindrà fins a la mitjanit de divendres. "Si aleshores les condicions han millorat, es podrà accedir al massís", ha dit Bosch.
El de les Gavarres no serà, però, l'únic espai natural que pot tancar-se arran de la nova onada de calor. Perquè Bosch ha admès que també els preocupen "la Catalunya Central, Ponent i les Terres de l'Ebre". "En funció de l'evolució del perill d'incendi, anirem valorant si hi ha algun altre tancament", ha dit.
Per últim, en referència a l'incendi que va començar ahir a la Bisbal d'Empordà -i que es manté actiu- Bosch ha explicat que la zona afectada es manté en 2.200 hectàrees dins un perímetre de 2.400, el 97% dins de l'espai natural. "Penseu que dins aquesta superfície hi ha moltes illes no cremades que s'han de comptabilitzar; i, per tant, això pot comportar alguna variació a l'alça o a la baixa en funció de com evolucioni el foc", ha conclòs el cap dels Agents Rurals a Girona.
Suspensió d’activitats amb risc d’incendi
Amb l’activació del nivell 3 del Pla Alfa, per perill molt alt, queden suspeses totes les activitats amb risc d’incendi prèviament autoritzades o comunicades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Els Agents Rurals fan vigilància exclusiva de les suspensions d’aquestes activitats i del compliment de prohibicions com encendre foc en espais oberts, ús de material pirotècnic, entre d’altres.
Durant el nivell 4 del Pla Alfa, per perill extrem, els Agents Rurals fan vigilància exclusiva de les mesures extraordinàries de la resolució del Departament d’Interior i Seguretat Pública.
Pla Alfa
El Pla Alfa és el procediment operatiu establert pel Cos d'Agents Rurals per definir les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d'incendis davant les situacions de perill d’incendi forestal que es puguin produir. Aquestes situacions es graduen en una escala de 5 nivells, de 0 a 4, per a cada municipi, essent 0 el nivell de perill baix i 4 nivell de perill extrem d’incendi. L'activació de cada nivell comporta un grau de mobilització dels efectius i la realització de determinades actuacions preventives.
La Direcció General dels Agents Rurals elabora diàriament el Pla Alfa a partir del mapa de perill d’incendi del Servei d’Anàlisi de Perill d’incendis Forestals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, així com d’altres eines d’anàlisi.
Limitacions d'activitats
Protecció Civil de la Generalitat manté el pla InfoCAT en fase d'emergència des d’ahir divendres per la simultaneïtat d’incendis i per l’elevat perill d’incendi forestal. En aquest sentit, s’ha publicat la resolució amb les mesures i restriccions definides conjuntament amb el cos d’Agents Rurals. Aquestes mesures estaran vigents fins a les 00 hores del divendres 10 de juliol, en els municipis afectats pel nivell 4 del Pla Alfa de la Direcció General dels Agents Rurals, s’hi han d’aplicar prohibicions o limitacions.
Així, es restringeix l’accés, a peu o amb vehicle, als espais naturals de caràcter forestal (excepte per als residents o per a activitats inajornables que es puguin justificar degudament). Les activitats d’educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, així com les activitats esportives que es duguin a terme en espais naturals de caràcter forestal, s’han de traslladar a un nucli habitat o a una població on es duran a terme; si això no és possible, s’ha de retornar al punt d’origen o s’han de suspendre.
Les activitats vinculades a les cases de colònies, estades i campus esportius i equivalents en espais naturals de caràcter forestal s’han de dur a terme a l’interior d’edificacions o al seu entorn immediat, sempre que disposin de les mesures de prevenció d’incendis forestals establertes per la normativa. En cas que no disposin d’aquestes mesures, s’ha de retornar al punt d’origen o s’han de suspendre. Es permet traslladar les activitats sempre que sigui en un nucli habitat o a una població i que això no impliqui fer una sortida o excursió a espais naturals de caràcter forestal.
Les activitats vinculades als casals d’estiu i casals esportius s’han de dur a terme sempre fora d’espais naturals de caràcter forestal. S’han de restringir les activitats al nucli de població del municipi on es duguin a terme. Es permeten desplaçaments sempre que es dirigeixin a un altre nucli habitat o població i no impliquin fer una sortida o excursió a espais naturals de caràcter forestal. També es permeten desplaçaments a cases de colònies, sigui per fer-hi activitats o com a inici d’una estada.
Es restringeix el pas d’activitats esportives per les carreteres GI-660, GIV-6612, GI-664, GIV-6703 i GIV-6641, i es limita la conducció lúdica motoritzada en aquests espais. Queden suspeses les obres i les intervencions a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya i als seus vorals, excepte en els casos en què, de manera excepcional i per raons de seguretat viària, les autoritzi de forma expressa el Servei Català de Trànsit amb el vistiplau del Cos d’Agents Rurals. Se suspèn la sega de les cunetes i es prohibeix la circulació del transport dels productes forestals dins del bosc, en l’horari comprès entre les 13 i les 20 hores.
Aquestes restriccions no afectaran les activitats que es duguin a terme dins els nuclis de població, sempre que no comportin desplaçaments a espais naturals de caràcter forestal. Es recomana a totes les persones que resideixin als municipis de Catalunya que no estan inclosos en el contingut d'aquesta resolució o que hi transitin, que apliquin totes les mesures establertes en els punts anteriors.
Alerta per onada de calor
D’altra banda, des d’ahir a la tarda està activat en alerta el pla PROCICAT per l'onada de calor prevista a partir de demà diumenge i que es pot allargar almenys fins dijous.
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu que les temperatures siguin extremes els pròxims dies, amb valors per sobre dels 40 graus a molts punts sobretot de les comarques de Lleida i de l’interior. Diumenge la calor intensa afectarà l’Empordà i l’extrem sud, i de cara a dilluns afectarà especialment la meitat oest de Catalunya.
Protecció Civil ha demanat als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure (incloses les activitats laborals) i persones amb malalties cròniques.
L’episodi de calor i el risc d’incendi forestal coincideixen amb el Tour de França a Catalunya, amb etapes a les carreteres catalanes dissabte, diumenge i dilluns. Protecció Civil demana a la població que extremi les mesures d’autoprotecció i seguretat si segueix la cursa, pel risc de calor extrema i el perill d’incendi forestal.
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