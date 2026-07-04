Calor al Mundial de futbol: com han estat les temperatures en competicions anteriors?
El torneig internacional ja ha tingut durant les últimes dècades enfrontaments amb registres de 30 °C en algunes fases eliminatòries
Laura Cercós Tuset (Verificat)
Les altes temperatures són protagonistes en aquest Mundial als Estats Units. Es preveu que fins a un de cada quatre partits es pugui jugar en condicions «límit» per al cos humà, amb temperatures per sobre dels 26 °C, segons un estudi de World Weather Attribution. Les temperatures ja registrades han superat els 30 °C en algunes localitats com Miami, al començar el partit entre l’Uruguai i l’Aràbia Saudita, segons Meteostat. L’escalfament global i la celebració a l’estiu a l’hemisferi nord agreugen una situació que ja fa temps que obliga a replantejar aquest torneig. Com al Mundial de Qatar 2022, que es va celebrar al desembre per «protegir els atletes i assistents de la calor de l’estiu», o al Brasil 2014, quan es van introduir per primera vegada les pauses d’hidratació en alguns partits.
L’anterior Mundial celebrat als Estats Units, el 1994, es recorda tot sovint per la calor sufocant que s’hi va viure, tal com apunten diaris de l’època i registres de l’Administració del país. De fet, des d’aleshores no s’ha tornat a jugar cap partit de fases eliminatòries en condicions de temperatures tan altes. Així es desprèn de l’anàlisi de Verificat de les temperatures a les localitats que van acollir els quarts de final, semifinals i finals dels últims vuit Mundials.
Les dades, obtingudes a través de la plataforma Meteostat, recullen les temperatures registrades a l’inici de cadascun dels 64 partits de la fase eliminatòria, prenent com a referència l’estació meteorològica de la localitat més pròxima als estadis corresponents (i no del terreny de joc). Quan la sèrie històrica no tenia resultats, s’ha inclòs el registre següent més pròxim, tant en l’àmbit terrestre com temporal.
El 13 de juliol de 1994 es va jugar a les 12 del migdia a Nova Jersey la semifinal amb què Itàlia es va classificar per a la final del Mundial d’aquell any. En aquells moments, els termòmetres de la localitat d’East Rutherford, on hi ha l’estadi dels Giants, marcaven 32,2 °C, segons Meteostat.
Els 30 graus no es van tornar a registrar durant una jornada d’eliminació fins al 2014, quan en els quarts de final entre França i Alemanya disputats a Maracanà, els registres de l’aeroport de Rio de Janeiro van arribar a aquesta xifra en el moment d’iniciar-se el partit. En les últimes dècades, les temperatures només van ser especialment baixes al Mundial de Sud-àfrica, que va tenir lloc durant l’hivern austral del 2010. A més de mínimes de 10 °C durant la fase d’eliminacions, es va registrar el rècord Guinness del partit més fred de la història del Mundial durant la fase de grups, amb temperatures de -1 °C al camp durant l’enfrontament entre el Brasil i Corea del Nord el 15 de juny del 2010.
Sensació tèrmica
Segons les dades analitzades per Verificat, la temperatura més alta registrada durant una final va ser a Berlín, el 9 de juliol del 2006, quan Itàlia es va imposar a França en els penals amb una calor de 28 °C. No obstant això, les estacions meteorològiques de la capital alemanya no van registrar aquell dia una gran humitat (era del 35,9%, segons els càlculs de Verificat a partir de l’aproximació August-Roche-Magnus utilitzant la temperatura atmosfèrica i la temperatura del punt de rosada observada).
La humitat és un valor que cal tenir en compte, ja que influeix en la sensació tèrmica de les persones. Per exemple, durant els quarts de final ja esmentats al Brasil, la humitat va fer pujar la sensació tèrmica a Rio de Janeiro dels 30 °C registrats fins als 32,6 °C, segons els càlculs de Verificat a partir de la metodologia de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) per als casos en què se superaven els 26 °C i la humitat relativa del 40%.
També al Mundial de Corea del Sud i el Japó una humitat superior al 50% va fer que la sensació tèrmica de calor s’acostés als 30 °C a Shizuoka, on es van jugar els quarts de final entre Anglaterra i el Brasil. La sensació al terreny de joc va dependre en cada cas de la construcció de cada estadi, de la tecnologia de cada estadi, alguns dels quals, com a Qatar 2022, estaven climatitzats. No obstant això, des del Centre Regional d’Informació de les Nacions Unides apunten que de les seus del Mundial del 2026, només 3 de 16 compten amb aire condicionat.
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- L’home desaparegut a Callús va arribar molt alterat a la masia on es feia el retir
- Google Maps i Waze obliguen als Mossos a canviar els controls a la carretera: 'Quan portes deu minuts tothom s'avisa
- El desaparegut a Callús és Braulio Gómez Delgado, veí d'El Viso
- La policia deté un home per fotografiar amb el mòbil noies a la piscina de Sant Joan de Vilatorrada
- Adeu als mosquits i a les picades: 4 remeis casolans que et salvaran aquest estiu
- «Volíem crear una botiga que oferís una experiència, no només un espai bonic»
- Althaia atén cada any 500 ictus i tan sols el 10% s'han de derivar a Barcelona