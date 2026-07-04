Dimiteix el secretari d'Organització d'Aliança a Osona pel fitxatge del manresà Xavier Capelles, exdirigent de Societat Civil Catalana
Carles Fresquet al·lega que Capelles va militar a Fuerza Nueva i que AC no l'ha volgut expulsar
"Ha tingut responsabilitats contra el nostre poble, i que la direcció del partit n’avali l’entrada coneixent aquesta trajectòria és una traïció a l’esperit fundacional d’Aliança Catalana", diu
ACN
El secretari d'Organització d'Aliança Catalana a Osona, Carles Fresquet, ha dimitit del càrrec i s'ha donat de baixa del partit, al·legant "coherència, dignitat, lleialtat a la pàtria i responsabilitat política". El motiu és la recent incorporació de l'advocat manresà Xavier Capelles, establert des de fa temps a Vic, i l’acord signat amb el seu partit polític Futur Blau, del qual ell n’és membre fundador. Capelles va militar a Fuerza Nueva i va fundar Societat Civil Catalana (SCC). Fresquet ha fet pública una carta a la militància explicant les seves raons.
"Fa uns dies vaig avalar la sol·licitud d’alta d’aquest nou afiliat, des de la confiança i la bona fe que mereix algú que vol sumar-se al projecte. Però posteriorment, i a través dels mitjans, he tingut coneixement d’una informació que ell mateix va ocultar quan hi vam parlar per avalar-lo. Una informació que d’haver-la conegut mai l’hauria avalat", escriu Fresquet.
Capelles va militar a Fuerza Nueva, el partit fundat pel franquista Blas Piñar, i posteriorment va presentar-se a les eleccions europees de l’any 1994 sota les sigles del partit Comunión Tradicionalista Carlista, partit que encara a dia d’avui reivindica el cop d’estat i la conseqüent Guerra Civil espanyola. "Per si això no fos suficient, ja en ple 'procés', va ser membre fundador de Societat Civil Catalana a la Catalunya Central, una entitat que es va oposar als drets i llibertats nacionals de Catalunya i que es va dedicar a perseguir judicialment a independentistes amb querelles i accions legals, i que va encoratjar la violència policial contra el nostre poble el Primer d’octubre de l’any 2017", afegeix.
També va ser membre de l'executiva d'Unió Democràtica a Osona, durant l'etapa de Josep Antoni Duran i Lleida. El 2019 es va presentar de número 2 en una llista local a Vic encapçalada per un exregidor socialista. El 2023 es va presentar sota una candidatura vinculada al PDeCAT.
Un cop coneguda aquesta informació, Fresquet ha sol·licitat formalment la retirada del seu aval al nou militant i la suspensió cautelar de l’alta de Capelles, així com la revocació de tots els acords signats amb Futur Blau mentre Capelles en segueixi formant part. La resposta del partit, segons Fresquet, és que a Aliança Catalana "no es jutja el passat de ningú i que tothom té diferents trajectòries polítiques però un mateix objectiu, sempre acceptant el programa electoral i els compromisos polítics del partit".
"Puc entendre i acceptar aquest argument quan es tracta de persones de base, que no han tingut mai responsabilitats contra Catalunya, però aquest no és el cas. El senyor Capelles, com a membre fundador de Societat Civil Catalana a la Catalunya Central, ha tingut responsabilitats contra el nostre poble, i que la direcció del partit n’avali l’entrada coneixent aquesta trajectòria és una traïció a l’esperit fundacional d’Aliança Catalana i atempta contra la dignitat i els principis de tots els qui hem treballat i fet confiança al projecte des del primer dia", remarca.
Fresquet acaba la carta agraint la confiança dels militants, remarcant que va ser l'afiliat número 11 i membre del primer Comitè Executiu d’Aliança Catalana Osona. "Que Catalunya sigui el nostre únic partit", conclou.
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