Voluntaris de Cruïlles rescaten més d'un centenar d'animals que estaven en zones properes a l'incendi
Els impulsors han aconseguit que desenes de persones participessin en la iniciativa a partir de les xarxes socials
Aleix Freixas / Berta Artigas (ACN)
Desenes de voluntaris de la zona de Cruïlles i la Bisbal d'Empordà han salvat més d'un centenar d'animals que hi havia en zones properes a l'incendi. Es tracta d'animals com ara burros o cavalls que viuen "en un entorn de semillibertat", segons ha explicat un dels portaveus de la iniciativa, Narcís Jaques. Una vegada localitzen els animals, els voluntaris els carreguen en vehicles i els traslladen fins a un entorn fora de perill, com ara hípiques i altres instal·lacions. Els impulsors de la campanya han fet una crida a les xarxes socials per tal que la gent que estigués disponible, anés a ajudar-los.
Les flames de l'incendi de les Gavarres han comportat el desallotjament d'algunes masies que estaven properes a la zona del foc. Un desallotjament que ha permès garantir la seguretat de les persones, però els amos recorden que la majoria d'aquestes cases tenen bestiar. Animals com ara burres, cabres o cavalls que viuen en un tancat però que tenen camp per córrer.
Un grup de voluntaris s'ha organitzat per salvar-los. En 24 hores asseguren que n'han salvat més d'un centenar. Són animals que han passat d'estar en un tancat en zones de risc a altres instal·lacions allunyades del foc. Un dels impulsors de la iniciativa, Narcís Jaques, ha explicat que "tots aquells propietaris que tinguin animals que no puguin agafar o que necessitin ajuda, poden comptar amb nosaltres".
De fet, assegura que han estat capaços de mobilitzar desenes de voluntaris "en només quinze minuts". Jaques es mostrava emocionat per la resposta de la gent: "em posa la pell de gallina, si el govern funcionés com aquesta gent no hi hauria cap problema". Al llarg d'aquestes 24 hores han aconseguit treure cavalls, xais, gossos, gallines, burres i cabres. "Animals de tota mena", reafirma Jaques.
Ara, asseguren que comencen a tenir "la situació controlada" perquè la majoria dels propietaris que havien demanat ajuda ja els han donat resposta. "De moment hem salvat tots els animals que estaven en perill", explica Jaques.
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