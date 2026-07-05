L’incendi de les Gavarres continua estabilitzat però els Bombers mantenen la preocupació pel flanc dret
Comptabilitzen 16 cases afectades, vuit totalment, i preveuen aixecar confinaments durant el matí
ACN
L’incendi de les Gavarres continua estabilitzat però els Bombers mantenen la preocupació pel flanc dret, perquè el perímetre és molt irregular, amb focus secundaris, i perquè aquest diumenge comença l’onada de calor i està prevista també marinada. “Tindrem un dia complicat, unes temperatures elevades, i hem d’estar molt atents a com es comportarà l’incendi amb aquestes fumeroles”, ha argumentat Joan Rovira, cap d’Intervenció dels Bombers. De moment, s’han comptabilitzat vuit cases que han estat afectades al 100% i 8 més de forma parcial, així com algunes indústries. Rovira preveu que durant el matí es puguin aixecar confinaments però ha demanat evitar el “turisme d’incendi” per deixar treballar els serveis d’emergències.
Rovira ha explicat que els Bombers han estat tota la nit treballant per fixar i mantenir estabilitzat el perímetre de l’incendi, amb unes condicions “relativament beneficioses”. “Continuem amb preocupació pel fet que tenim un perímetre molt irregular, molts focus secundaris, que ens dificulten fixar un perímetre entre el que està cremat i el que no”, ha indicat el cap d’Intervenció, que ha afegit que hi ha zones on el foc ha saltat fora del perímetre.
Aquest diumenge, ha continuat, serà un dia “complicat” i la principal preocupació és el flanc dret, perquè és el part que està tocant la massa principal del massís de les Gavarres. “És on hem abocat tots els esforços per intentar que no es produís cap salt ni reproducció que posés en perill un incendi que ens entrés al massís”, ha explicat. El que preocupa més és l’entrada de la marinada, que és la que empeny el flanc dret, especialment a partir del migdia i la tarda.
Pel que fa al flanc esquerre, dissabte es va generar una reproducció que s’ha continuat treballant durant la nit, però els Bombers creuen que amb la incorporació dels mitjans aeris i la fase de relleu es podrà donar per estabilitzat de forma més consolidada.
Durant la jornada d’aquest diumenge es farà un reconeixement de la zona per comptabilitzar les afectacions. Per ara n’han registrat vuit cases cremades completament, i vuit parcialment, així com algunes indústries i vehicles afectats. El Grup d’Estructures Col·lapsades farà una valoració singularitzada aquest diumenge. L’afectació està sobretot a la zona del cap de l’incendi, a les urbanitzacions de les Cabanyes (Calonge) i Vall Repòs (Santa Cristina d’Aro).
Pel que fa als confinaments, Rovira ha confirmat que durant aquest diumenge tenen la voluntat de normalitzar al màxim la situació i s’aixecaran els talls de carretera a la zona exterior del perímetre, però no a l’interior. Els Bombers demanen una limitació de mobilitat a la zona i que la població tingui un “cert sentit comú”. “Avui no és el dia d’anar a voler observar o visitar zones afectades. Demanem a la ciutadania que sigui responsable i no intenti fer aquest turisme d’incendi”, ha dit.
En preguntar-li pels confinaments de forma concreta, ha assenyalat que es poden aixecar restriccions en les pròximes dues, tres o quatre hores, però no ha volgut avançar res més.
El cap d’Intervenció ha afegit que aquest diumenge es reduiran el nombre d’unitats, perquè ara mateix hi ha molts recursos d’altres regions d’emergències i venen ara dies complicats on cal “reequilibrar”, especialment per tenir capacitat de resposta al sud del país.
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