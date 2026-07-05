Sílvia Paneque: "Ara la prioritat és el model de finançament"
Júlia Regué
Després d’haver aconseguit aprovar els primers pressupostos de la legislatura, la consellera Sílvia Paneque explica que ara la Generalitat se centrarà a executar totes les partides compromeses amb ERC i els Comuns i a aconseguir aprovar el nou model de finançament abans que no acabi l’any.
Catalunya ja té nous pressupostos. I ara què? Quines seran les prioritats del Govern?
Aquests pressupostos consoliden la majoria de la investidura, una majoria progressista al Parlament que impulsa reformes en àmbits com ara el de la salut, de l’educació, de les infraestructures, de la mobilitat i de l’habitatge. També donen estabilitat per poder desplegar polítiques que fins ara teníem en cartera. Per posar-ne un exemple: en l’àmbit de l’habitatge, pràcticament doblarem els recursos que estàvem destinant amb els pressupostos del 2023 prorrogats.
En tornant de les vacances, ja es posaran a treballar en els pressupostos del 2027 perquè entrin en vigor al gener?
La voluntat del Govern és tenir pressupostos aprovats per a l’1 de gener de cada any i treballarem en una proposta per al 2027. Hauríem de fer una reflexió com a país per no fer servir políticament els pressupostos sense entendre que són una eina fonamental. Ara el Govern es posa a treballar per executar. Aquesta és la seva prioritat absoluta, perquè aquests pressupostos han arribat en un moment de l’any en què tindrem recursos, però la meitat del temps per executar-los.
Hi ha una altra pota molt important d’aquest mandat, que és el nou model de finançament. Hi ha reunions amb Junts per Catalunya i, en concret, amb Carles Puigdemont, per aconseguir que pugui acabar tirant endavant?
Les converses que es produeixen són les que sentiu i veieu. És un bon model per a Catalunya. Entenc que Junts digui que caldria ser més exigent o anar més enllà, però la pregunta que se li torna és: un projecte concret de finançament de 4.700 milions d’euros. ¿És prou raonable i bo per a Catalunya per donar-hi suport? Confiem que Junts estarà a l’altura del que necessita el país, entenent que no és el seu model. ¿De debò s’hi pot renunciar, a l’espera de o en nom d’una proclama?
Si finalment s’acaba aprovant el nou finançament al Congrés, dona per segur que hi haurà pressupostos per al 2027, tot i que sigui passat gener i a les portes de les eleccions municipals?
Partim de la base que sempre seria bo que n’hi hagués i, en aquest cas, a més, hi hauria un increment de recursos. Però ara l’important és executar els pressupostos del 2026 i aprovar el model de finançament.
Es van fixar el 2028 com a data per estar recaptant l’IRPF i per haver duplicat la plantilla de l’Agència Tributària de Catalunya. Arribarà a temps passi el que passi en les pròximes eleccions generals?
Reforcem l’Agència Tributària de Catalunya perquè no estava prou musculada, ni tecnològicament ni quant a recursos humans, per poder-ho fer. L’objectiu es manté.
Un altre dels reptes que té el Govern a curt termini és garantir que el curs escolar comenci amb normalitat després de les protestes dels docents. Com ho farà?
Al Govern li correspon continuar treballant i dialogant amb els representants sindicals i amb tota la comunitat educativa per entendre què més s’hauria d’afegir a l’acord que s’ha aconseguit. No tenim cap altre camí. La consellera d’Educació, Esther Niubó, i el president Illa estan en diàleg permanent amb la comunitat educativa perquè sigui un inici de curs amb tranquil·litat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- L’home desaparegut a Callús va arribar molt alterat a la masia on es feia el retir
- La segona onada de calor ja té data: aquests seran els dies més durs
- Un incendi a Sant Vicenç de Castellet obliga a confinar el barri de la Balconada i la residència l'Onada
- Pedro Martínez: 'El Madrid ha fet al València el mateix que el València va fer al Manresa, club al qual estimo molt
- Sarah i Judith Andic declaren que Jonathan volia deixar de ser executiu de Mango i el pare hi estava d’acord
- L’Ajuntament adverteix que sancionarà més per passar de 30 km/h a Manresa
- Manresa nodreix Aliança Catalana a Vic