Terratrèmol davant la costa de Tarragona: de magnitud 2,7 i un quilòmetre mar endins
El sisme no ha estat percebut a Catalunya i no ha causat danys
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
ACN
Tarragona
Un terratrèmol de magnitud 2,7 a l'escala de Richter s'ha registrat aquesta matinada de diumenge davant la costa de Tarragona, segons ha informat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). El sisme s'ha produït a les 03.43 hores a una profunditat d'uns 5 quilòmetres i amb l'epicentre uns quilòmetres mar endins davant la costa del Tarragonès, ha detallat l'ICGC. No ha estat percebut a Catalunya i no ha provocat danys.
L'últim terratrèmol s'havia produït el 23 de juny i també es va registrar a la costa de Tarragona. Va tenir una magnitud 2,3 a l'escala de Richter i tampoc va ser percebut per la població.
- Què passa amb un compte compartit quan mor un dels titulars? Molta gent ho desconeix
- Creix la frustració d’elits econòmiques i partits pel domini d’Aliança a les xarxes
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- L’home desaparegut a Callús va arribar molt alterat a la masia on es feia el retir
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'L’absència de germans limita certes experiències socials fonamentals
- Sarah i Judith Andic declaren que Jonathan volia deixar de ser executiu de Mango i el pare hi estava d’acord
- La segona onada de calor ja té data: aquests seran els dies més durs
- Erika Arellano, veneçolana resident a Manresa: “La meva cosineta té tanta por que no es vol treure les sabates per anar a dormir”