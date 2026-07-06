Previsió meteorològica
La segona onada de calor de l’estiu eleva el risc davant de màximes per sobre dels 42 graus i un perill d’incendis extrem
Els models apunten que la calor arribarà al pic a partir de dimarts i es mantindrà en valors extrems fins com a mínim dijous
Catalunya voreja els 40 graus el primer dia d’una onada de calor amb risc «extrem» d’incendis a Girona
Valentina Raffio
La segona onada de calor de l’estiu, i el segon episodi d’aquest tipus en tot just dues setmanes, ja travessa tot Espanya i obliga a activar avisos per temperatures fins a 10 graus per sobre del normal per a aquesta època i, al seu torn, per un risc d’incendis extrem a gran part del país. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) adverteix que aquest episodi, que va arrencar oficialment diumenge, arribarà al seu punt àlgid al voltant de dimarts i s’allargarà fins com a mínim dijous. Si els pronòstics es confirmen, en els pròxims dies es podrien registren màximes per sobre dels 42 graus en diversos punts del país i mínimes que podrien no baixar dels 30. Ja s’han activat avisos de nivell vermell per temperatures extremes a la d’expressió central de Lleida, al litoral sud de València i a la ribera de l’Ebre a Saragossa. Les autoritats demanen extremar precaucions davant un episodi que podria suposar un risc tant per a les persones, especialment per als col·lectius més vulnerables, com per al medi ambient, pel risc que les altes temperatures i la sequedat del sòl contribueixin a l’aparició de possibles focs forestals.
Els models apunten que aquest episodi, derivat de l’arribada d’una massa d’aire extremadament càlid sobre la península Ibèrica, i que els pròxims dies també s’estendrà per gran part d’Europa, deixarà una setmana de temperatures més que extremes. Segons apunten alguns experts, en alguns casos es podrien registrar temperatures fins i tot superiors a les de l’última onada de calor, que va destacar com una de les més intenses mai registrades en un mes de juny. Tot apunta que, a més, aquest episodi serà més llarg que l’anterior i s’allargarà durant almenys cinc dies tot i que, tal com recorden els experts, encara hi ha molta incertesa sobre com evolucionarà la situació i hi ha la possibilitat que l’episodi prossegueixi encara més. De moment, els models més actualitzats suggereixen que l’onada de calor agafarà intensitat a partir de dimarts, quan hi ha activats avisos de nivell vermell en diverses comunitats, inclosa Catalunya, i s’allargarà fins com a mínim dijous. Amb una mica de sort, a partir de divendres es podria produir l’arribada d’una massa d’aire de l’Atlàntic que podria desplaçar la seva predecessora i provocar una baixada dels termòmetres.
Aquest dilluns, el segon dia oficial de l’onada de calor, pràcticament tot Espanya està en avís per calor extrema. En total són 16 les comunitats autònomes, és a dir, totes menys Canàries, en avís per altes temperatures davant de màximes que escalaran progressivament al llarg del dia i que deixaran valors per sobre dels 38 graus a la costa mediterrània, 36 graus al cantàbric i més de 40 en bona part de l’interior. Entre els avisos per calor més severs activats per a aquesta jornada, que equivalen a un nivell taronja, destaquen els casos de Catalunya, Aragó, Navarra, Andalusia, Extremadura, la Comunitat de Madrid, Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, La Rioja i el País Valencià. A més dels avisos per altes temperatures, també preocupen els avisos per perill d’incendis que, segons les últimes previsions, inclouen gairebé tot el país i, especialment, punts com Catalunya, el País Valencià, Aragó i Galícia.
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