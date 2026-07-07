Investigació en marxa
L'Audiència de Barcelona reobre la causa contra els mossos que van ajudar Puigdemont després de reaparèixer a Barcelona
El tribunal deixa a un pas del judici els tres agents, després d'admetre un recurs de la fiscalia i de l'acusació popular
J. G. Albalat
L''Audiència de Barcelona ha ordenat la reobertura del cas contra tres agents dels Mossos d'Esquadra acusats d'ajudar l'expresident Carles Puigdemont el 8 d'agost de 2024, quan va participar durant uns minuts en un acte convocat a l'Arc de Triomf de Barcelona i, posteriorment, va desaparèixer i va tornar a creuar la frontera francesa.
La jutgessa Maria Antonia Coscollola, que instruïa el cas, va arxivar la causa a finals d'abril en considerar que els agents no havien comès cap delicte, però ara el tribunal de la Secció 7 ha ordenat que el procés judicial continuï, admetent el recurs presentat per la fiscalia i per l'acusació popular exercida per Hazte Oir i Vox.
Els magistrats sostenen que si la instrucció ja ha acabat es procedeixi a enviar el cas a judici. El tribunal comparteix el parer de la fiscalia que hi ha indicis que els tres agents podrien haver comès la infracció penal de no perseguir el delicte, que comporta una pena d'inhabilitació. I és que Puigdemont estava aleshores en crida i cerca pel Tribunal Suprem pel «procés» i el referèndum unilateral de l'1-O.
Per a l'Audiència de Barcelona, la presència dels tres agents imputats a l'Arc de Triomf, on se celebrava l'acte, «no era merament casual». En un principi, s'havia anunciat que l'expresident podria participar en el ple d'investidura de Salvador Illa, que se celebrava aquell dia. Tanmateix, Puigdemont no va arribar a trepitjar el Parlament.
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