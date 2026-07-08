Previsió meteorològica
Catalunya, en avís vermell davant d’un dimecres de temperatures extremes que ja es perfila com el dia més càlid del que portem d’estiu
Consulta les temperatures de la nit anterior i la previsió de la jornada d’avui
Catalunya eleva a vermell els seus avisos per calor extrema i es prepara per a diverses jornades de temperatures infernals
Valentina Raffio
Catalunya registra temperatures estiuenques des de mitjans de primavera. Des de mitjans de maig fins ara, ha fet calor. Sí. Molta calor. Però aquest dimecres, segons apunten els models, la calor serà encara més intensa. El Servei Meteorològic de Catalunya afirma que aquesta jornada, que per ara es perfila com el dia àlgid de l’onada de calor que travessa el territori, podria ser la més calorosa del que portem d’estiu. Les previsions apunten a temperatures molt per sobre de la mitjana per a aquesta època i que, en alguns punts, fins i tot podrien vorejar rècord. La meitat de les comarques catalanes estaran en avís vermell per calor extrema a partir del migdia i fins al vespre mentre que a la resta, no immunes de la calor, els avisos seran de nivell taronja i groc. Les autoritats demanen extremar precaucions durant aquest episodi a causa del perill que suposen aquestes temperatures per a les persones i per a fenòmens com, per exemple, el risc d’incendis.
Els models apunten que durant aquesta jornada, que arrenca després d ’una nit extremadament càlida en què fins i tot s’han vorejat valors més que tòrrids, els termòmetres aniran pujant de forma exponencial fins a deixar temperatures per sobre dels 40 graus en desenes de municipis catalans. A la província de Lleida, Tarragona i Girona s’esperen màximes per sobre dels 42 graus. Tot apunta que ciutats com Figueres, Banyoles, Olot, Santa Coloma de Farners, Granollers, Igualada, Tàrrega, Mollerusa, Balaguer, Falset, Gandesa, Tortosa i Mora de l’Ebre podrien superar el llindar de calor extrema dels 40 graus al llarg d’una jornada que es preveu infernal. A Barcelona, on l’avís és de nivell taronja, el mercuri rondarà els 35 graus i es mantindran en valors extremadament alts fins com a mínim la nit.
Evolució de l’onada de calor
Els pronòstics afirmen que la calor d’aquest dimecres serà encara més intens que el de dimarts, quan es van batre quatre rècords absoluts de temperatura i es van arribar a màximes de fins a 43,7 graus a Vinebre. L’activació dels avisos vermells per calor indica que en les pròximes hores podríem registrar algunes de les temperatures més altes mai observades a moltes localitats que, en alguns casos, podrien batre rècords per al mes de juliol i, en d’altres, podrien fins i tot arribar a xifres inèdites del conjunt de l’estiu en certs municipis. Els valors més alts de la jornada tornaran a recaure en el Segrià i en Ribera d’Ebre, on se superaran de nou els 42 graus. Els avisos vigents, actius fins com a mínim dijous, es corresponena un perill de 6 sobre 6 en l’escala de riscos meteorològics, per la qual cosa es demana a la població extremar precaucions mentre duri aquesta onada de calor.
Amb una mica de sort, els experts afirmen que la calor començarà a afluixar a partir de divendres però, encara així, continuarà mantenint-se en valors alts per a l’època. Alguns models apunten que, després del cap de setmana, l’onada de calor podria dissipar-se del tot mentre que d’altres, en canvi, entreveuen una nova pujada de les temperatures des d’inicis de setmana fins com a mínim mitjans de mes. Si els promòsics es confirmen, la primera quinzena de juliol podria consolidar-se la més càlida se la sèrie històrica, superant fins i tot les del 2015 i 2022, que fins ara ostentaven el rècord absolut per a aquesta època de l’any.
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