Màxima preocupació pel risc d'incendi: 31 municipis més de la Catalunya Central entren avui en risc extrem, consulta si el teu hi és
Protecció Civil augmenta les restriccions per una onada de calor que assegura que es pot allargar fins a la setmana vinent
Catalunya estableix a partir d'aquest dimecres noves restriccions per una onada de calor que Protecció Civil alerta que es podria allargar fins la setmana vinent i 31 municipis de les comarques centrals s'incorporen a la llista de zones amb un risc extrem d'incendis. La xifra total s'eleva fins als 67: 25 del Bages, 28 de l'Anoia, 4 del Moianès, 6 del Solsonès i 4 de l'Alt Urgell. I entre les noves restriccions hi ha el tancament de l’accés a l’espai natural de Sant Llorenç de Munt i de l’Obac, que se suma a una llista on ja hi havia els parcs naturals de Montserrat, la Ribera Salada, Montsec d’Ares, Montsec de Rubies, Baronia de Rialb i les Gavarres.
Segons Protecció Civil, "el risc d’incendis extrem que hi ha a Catalunya aquests dies fa necessari prendre mesures restrictives i limitadores que es van adaptant a la situació per reduir el risc d’incendi forestal i minimitzar les possibles afectacions derivades de la seva evolució". El 4 de juliol passat ja es va dictar una resolució, que aquest dimarts es va decidir endurir.
A tot Catalunya són 221 els municipis afectats per les restriccions del nivell 4 del Pla Alfa establert per la Direcció General dels Agents Rurals. Són 118 més que ahir. A tots ells s'hi prohibeix l’accés, a peu o amb vehicle, als espais naturals de caràcter forestal (excepte per als residents o per a activitats inajornables que es puguin justificar degudament) i les activitats d’educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva. Les activitats esportives que es duguin a terme en espais naturals de caràcter forestal, s’han de traslladar a un nucli habitat. Les activitats vinculades a les cases de colònies, estades i campus esportius i equivalents en espais naturals s’han de dur a terme a l’interior d’edificacions o al seu entorn immediat, sempre que disposin de les mesures de prevenció d’incendis forestals establertes per la normativa.
També s'hi suspenen les obres i les intervencions a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya i als seus vorals, la sega de les cunetes i les celebracions de festes de falles i qualsevol activitat relacionada amb l'encesa o utilització de foc associada a aquestes celebracions. Igualment, es prohibeix l'ús de material pirotècnic de qualsevol categoria. L'incompliment d'aquestes limitacions, restriccions i suspensions pot donar lloc a la imposició de les sancions.
Municipis en nivell 4 de la Catalunya central
Bages
- Aguilar de Segarra
- Balsareny
- Callús
- Cardona
- Castellbell i el Vilar
- Castellfollit del Boix
- Castellgalí
- Castellnou de Bages
- el Pont de Vilomara i Rocafort
- Fonollosa
- Manresa
- Marganell
- Monistrol de Montserrat
- Mura
- Navarcles
- Navàs
- Rajadell
- Sallent
- Sant Joan de Vilatorrada
- Sant Mateu de Bages
- Sant Salvador de Guardiola
- Sant Vicenç de Castellet
- Santpedor
- Súria
- Talamanca
Alt Urgell
- Bassella
- Coll de Nargó
- Oliana
- Peramola
Anoia
- Argençola
- Bellprat
- Cabrera d'Anoia
- Calonge de Segarra
- Capellades
- Carme
- Castellfollit de Riubregós
- Castellolí
- Copons
- el Bruc
- els Hostalets de Pierola
- els Prats de Rei
- Igualada
- Jorba
- la Llacuna
- la Pobla de Claramunt
- la Torre de Claramunt
- Masquefa
- Òdena
- Orpí
- Piera
- Rubió
- Sant Martí de Tous
- Sant Pere Sallavinera
- Santa Margarida de Montbui
- Santa Maria de Miralles
- Vallbona d'Anoia
- Vilanova del Camí
Moianès
- Calders
- Castellterçol
- Granera
- Monistrol de Calders
Solsonès
- Biosca
- Castellar de la Ribera
- la Molsosa
- Lladurs
- Pinós
- Torà
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