Baròmetre de la Generalitat
Aliança Catalana superaria Junts i seria la tercera força amb el PSC a la baixa i ERC a l’alça, segons el CEO
Illa guanyaria les eleccions, però Junqueras li retallaria distàncies en un Parlament on un de cada quatre diputats serien d’extrema dreta
Jose Rico
S’ha fet esperar, però el primer baròmetre de l’any del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat ha clavat un nou cop al tauler polític català. Aliança Catalana seria la tercera força política si ara se celebressin eleccions autonòmiques, i superaria Junts i li disputaria la segona posició a ERC. El PSC de Salvador Illa tornaria a guanyar les eleccions, tot i que manté la seva tendència a la baixa, mentre que els republicans d’Oriol Junqueras continuen recuperant terreny. Cap fórmula tindria garantida la majoria absoluta, perquè tant la suma del PSC, ERC i els Comuns com la suma de l’independentisme només arribarien als 68 diputats en les forquilles més altes, i en el cas dels secessionistes, haurien d’acceptar els vots del partit ultra de l’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols. Un de cada quatre diputats del Parlament serien d’extrema dreta perquè Aliança i Vox podrien sumar fins a 38 escons.
Illa guanyaria les eleccions amb el 24,3% dels vots i 36-38 diputats (ara en té 42), però ha vist reduïda gairebé a la meitat el seu avantatge sobre ERC, de deu a sis punts, des de l’anterior sondeig, el novembre de l’any passat. En aquest temps, els socialistes han retrocedit 1,4 punts. Junqueras es beneficia tant del desgast socialista com de la forta caiguda de Junts i consoliden la segona plaça amb el 18,1% dels sufragis i 24-26 escons (avui en té 20). Els republicans han pujat dos punts i mig en aquests últims vuit mesos, i tot i que avantatgen en tres punts Aliança, el partit de l’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, podria superar-los en escons.
Aliança ha sumat gairebé tres punts en el primer semestre de l’any i obtindria el 15,1% de les paperetes i 23-25 parlamentaris (ara en té 2), a costa de deixar amb la meitat de la seva representació a Junts, que cauria fins a l’11,8% dels suports i 16-18 seients (avui en té 35). Des del novembre passat, el partit de Carles Puigdemont ha perdut dos punts. Per darrere de JxCat, el PP i Vox empatarien al cinquè lloc amb 12-13 escons. Els Comuns i la CUP també estan igualats amb 4-5 diputats.
L’enquesta, elaborada pel GESOP del 21 de maig al 25 de juny, arriba just després que el Govern de Salvador Illa hagi encarrilat la legislatura amb l’aprovació dels pressupostos, tot i que el treball de camp es va efectuar abans d’aquesta votació. L’actual fórmula del PSC, ERC i els Comuns es mouria en una forquilla de 64-69 escons, per la qual cosa l’actual president de la Generalitat només podria revalidar la investidura si es donés la forquilla més alta de l’estimació. El mateix li passaria a l’independentisme, que sumaria entre 67 i 74 diputats, en els dos casos comptant amb els vots d’Aliança Catalana, que ERC i la CUP asseguren que mai acceptarien. L’extrema dreta passaria de 13 a 35-38 parlamentaris a la Cambra catalana, més d’una quarta part de l’hemicicle.
Illa i Junqueras són els líders catalans amb un índex més gran d’aprovació, del 59% i el 57%, respectivament, seguits de la líder dels Comuns, Jéssica Albiach (48%), i d’Orriols (41%). En canvi, l’índex més alt de rebuig és per al cap de files de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, i també per a l’alcaldessa de Ripoll, amb el 48% i el 27%, seguits del líder del PPC, Alejandro Fernández (27%), i de Puigdemont (26%). Quan es pregunta pel favorit com a president de la Generalitat, el 18% dels catalans elegeixen Illa, el 8% Orriols, el 7% el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, el 5% a Junqueras, i el 5% a Puigdemont.
L’últim sondeig elaborat pel Govern es va conèixer el novembre de l’any passat, un lapse de vuit mesos totalment inusual en la difusió dels estudis del CEO atribuït, segons fonts de l’organisme, al retard en la renovació de l’acord marc per homologar a les empreses que realitzen el baròmetre. L’organisme sol publicar tres baròmetres durant l’any: el primer entre març i abril, el segon al juliol, i el tercer al novembre. La intenció del CEO és publicar els altres dos baròmetres del 2026 durant l’últim trimestre de l’any.
- Estabilitzat l'incendi iniciat a Navarcles i que va obligar a confinar 9.000 persones d'Artés i Sallent
- El foc de Navarcles i el Pont de Cabrianes, en imatges
- Lucía, 27 anys, vivint en una vila gallega de 9 habitants: 'Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc
- Diferències entre deshidratació, esgotament i cop de calor: així pots identificar-los
- L'empresa manresana Umformtechnik entra en liquidació
- Activat un avís preventiu per partícules en suspensió que afecta la Catalunya central
- David Márquez, de Manresa, un dels guanyadors de la beca de la Fundación Amancio Ortega: "Gaudeixo resolent problemes"
- Una gelateria sobre rodes refresca l'estiu de Bagà