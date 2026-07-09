Els partidaris del sí a la independència pugen sis punts fins al 45%, el màxim en sis anys
L'estat propi torna a ser el model de relació entre Catalunya i Espanya preferit després de tres anys
Guifré Jordan (ACN)
La diferència entre els partidaris del 'no' i dels 'sí' a la independència s'estreny. Els contraris a la plena sobirania fa set anys que són majoria, però ara cauen dos punts fins al 51%, mentre que els favorables pugen sis punts fins al 45%, segons el nou baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), publicat aquest dijous. L'independentisme arriba així al seu nivell més alt de suport en sis anys. En la mateixa línia, preguntats pel model de relació preferit entre Catalunya i Espanya, el 36% aposta per l'estat independent, el nivell més alt en set anys. Aquesta opció torna a ser la líder per primera vegada des del 2023. Els partidaris de continuar sent una comunitat autònoma cauen fins al 30% i l'Espanya federal continua al 22%.
Segons l'enquesta, que es va fer del 21 de maig al 25 de juny a 2.000 persones, el 36% dels catalans pensa que l'estat independent és la millor opció pel país, quatre punts més que en l'última enquesta, que data de la tardor passada. Des del 2019, quan la proporció era del 37%, no es veien uns nivells tan alts d'aquest model de relació amb Espanya. Alhora, els qui aposten per una comunitat autònoma cauen al nivell més baix en quatre anys, mentre que els qui defensen ser un estat federal i els qui diuen que Catalunya hauria de ser una regió d'Espanya (7%) es mantenen estables.
Per simpatia de partit, els ciutadans afins a la CUP són els qui més aposten per l'estat independent (89%), per davant dels de Junts (82%), els d'ERC (59%) i els d'Aliança Catalana (55%). Els votants del PSC, Vox i el PP prioritzen majoritàriament continuar com a comunitat autònoma, i els dels comuns són els únics que prefereixen ser un estat dins d'una Espanya federal.
En la disjuntiva binària sobre la independència, el 45% dels enquestats aposta pel 'sí', un canvi de tendència, ja que es tracta de sis punts més que la tardor passada i el valor més alt des del 2020. Al seu torn, el 'no' baixa del 53% al 51%, així que continua sent l'opció preferent de la ciutadania, però en el seu mínim nivell en més de dos anys.
Per partits, el 95% de simpatitzants de Junts votaria 'sí' en un referèndum, una proporció també majoritària a la CUP (94%), a ERC (73%) i a Aliança Catalana (71%). Els votants de la resta de partits defensen majoritàriament el 'no': els comuns (60%), el PSC (71%), Vox (80%) i el PP (84%).
- Estabilitzat l'incendi iniciat a Navarcles i que va obligar a confinar 9.000 persones d'Artés i Sallent
- El foc de Navarcles i el Pont de Cabrianes, en imatges
- Lucía, 27 anys, vivint en una vila gallega de 9 habitants: 'Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc
- Diferències entre deshidratació, esgotament i cop de calor: així pots identificar-los
- L'empresa manresana Umformtechnik entra en liquidació
- Activat un avís preventiu per partícules en suspensió que afecta la Catalunya central
- David Márquez, de Manresa, un dels guanyadors de la beca de la Fundación Amancio Ortega: "Gaudeixo resolent problemes"
- Una gelateria sobre rodes refresca l'estiu de Bagà