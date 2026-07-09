De l'ONU a la Generalitat: crítiques per la gestió dels boscos en un estiu crític
Enmig d'incendis i degradació, Nacions Unides no ha inclòs el manteniment forestal en la seva trobada sobre objectius de desenvolupament sostenible
Irene Micó
L'inici de l'estiu del 2026 està castigant amb nombrosos incendis àrees forestals de la Catalunya central i altres zones del país, com les Gavarres, a la demarcació de Girona. L'onada de calor, amb temperatures superiors als 40 graus, i el vent han agreujat els efectes d'alguns d'aquests focs, els quals van començar cremant vegetació, però es van estendre fins a nuclis habitats i empreses.
Doncs bé, veus autoritzades, com les procedents de la Fundació Comercio para el Desarrollo (COPADE) critiquen que la situació dels boscos estigui sent ignorada pels participants en el Fòrum Polític d'Alt Nivell sobre Desenvolupament Sostenible de l'Organització de les Nacions Unides (ONU).
Aquesta és la principal plataforma de la institució internacional per avaluar el progrés de l'Agenda 2030 i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i entre el 7 i el 15 de juliol els seus membres estan celebrant una trobada a la seu de l'ONU a Nova York. No obstant això, no s'hi està prestant suficient atenció a les estratègies i fórmules per mantenir uns ecosistemes forestals sans, com recorden els portaveus de COPADE, entitat privada, apolítica i sense ànim de lucre que va ser creada fa gairebé tres dècades a Madrid per Javier Fernández i l'Associació d'Antics Alumnes del Col·legi Claret.
Els crítics lamenten que mentre boscos d'arreu es degraden o pateixen les conseqüències de les flames, com a les comarques interiors de Catalunya les dues últimes setmanes, el Fòrum estigui revisant l'ODS 6, sobre l'aigua neta i el sanejament; l'ODS 7, centrat en l'energia assequible i no contaminant; l'ODS 9, que s'endinsa en la indústria i la innovació; l'ODS 11, amb les ciutats i les comunitats sostenibles en el focus; i l'ODS 17, per teixir aliances globals per al desenvolupament.
El fundador i director de COPADE, Javier Fernández, subratlla: "Els boscos no són un objectiu més, sinó la condició a partir de la qual tots els ODS seran possibles”. La queixa d'aquesta fundació coincideix amb la reclamació del conseller comarcal de Gestió Forestal i Recursos Hídrics al Solsonès, Jordi Selga, el qual veu necessari un canvi de rumb per part de la Generalitat de Catalunya. "El país no es pot permetre continuar ocupant-se dels boscos només quan hi ha foc", conclou.
Els experts, que no discuteixen la conveniència dels debats d'enguany a l'ONU, insisteixen que els boscos no figuren en l’epicentre de l’agenda oficial. Per a COPADE, es tracta d'un error d’enfocament, ja que, a parer seu, l’assoliment de molts dels ODS depèn, entre altres factors, de comptar amb superfícies forestals en bones condicions, de les comunitats que les gestionen i de models econòmics capaços de generar un impacte social, ambiental i econòmic.
"Boscos Globals", un dels projectes impulsats des de COPADE, opera amb una dimensió estatal i internacional per combatre la desforestació. Altres iniciatives, com "Bosc Emprèn+", traslladen aquest mateix propòsit al territori mitjançant la bioeconomíi forestal, l’emprenedoria i la creació d’oportunitats econòmiques al medi rural.
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