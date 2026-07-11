Què busquen les dones en els serveis eròtics? Un assaig reflexiona sobre l'evolució del desig femení
En el llibre "Un nuevo contrato sexual", la sociòloga Andrea García-Santesmases entrevista gigolós i reflexiona sobre el creixement de la indústria del plaer femení, en la qual destaquen des de les joguines sexuals fins a les cirurgies estètiques, com ara el rejoveniment vaginal
Daniel G. Sastre
Hi ha un auge del consum de serveis eròtics per part de dones? Hi ha un canvi en el desig sexual femení? Què hi ha darrere de la caiguda de suport al feminisme en els joves i, fins i tot, entre les dones, que detecten les enquestes? Tot i que pugui no semblar-ho, aquestes tres preguntes estan connectades, segons l’últim assaig de la sociòloga i antropòloga Andrea García-Santesmases. La professora de la UNED publica Un nuevo contrato sexual (Ariel) i reconeix que va pensar a posar el títol entre interrogants.
Perquè aquest «nou contracte sexual» (per a les dones) es pot referir tant al que ja està vigent com a un que encara ha d’arribar. Respecte al primer cas, García-Santesmases aborda la generalització de les aplicacions de cites com a manera de conèixer noves parelles. «És un error pensar que la convergència entre les sexualitats masculina i femenina equival a igualtat. Moltes vegades el que hi ha no és alliberament sexual femení, sinó imitació de pautes tradicionalment androcèntriques: es presenta com a empoderament una cosa que en realitat reprodueix el que històricament han fet certs homes», explica.
Un «gir conservador»
I potser aquests problemes, explica García-Santesmases, poden estar darrere dels «discursos neoconservadors» que propugnen un gir en els rols de gènere tradicionals. Segons l’últim sondeig de la Fundació Fad Juventud, que es va fer públic el mes passat, l’auge d’aquesta visió no es dona només entre els nois joves. Dins de la franja d’edat d’entre 15 i 29 anys, només un 38,4% dels enquestats a escala general es declaraven feministes el 2025. Entre les noies són un 51,3%, però aquesta xifra contrasta amb el 67,1% que es considerava feminista l’any 2021. «El contracte sexual que crèiem obsolet està revivint, perquè si part de l’heterosexualisme actual es caracteritza per una serialització de la sexualitat i una acumulació de parelles, aquest model està alimentant posicions que diuen: ‘Potser l’antic contracte sexual era millor, almenys estàvem valorades i ens tractaven bé, i ens cuidaven i ens recolzaven’», resumeix l’autora. En qualsevol cas, no creu que la situació estigui canviant de manera natural: «No es pot pensar en el gir conservador dels joves com una cosa espontània, hi ha una ofensiva neoconservadora organitzada».
Què s’ha de fer, doncs, si es vol evitar una tornada al passat? El llibre dona algunes pistes. Per exemple, caldria pensar «no només en la igualtat en termes formals de drets, no només en termes pràctics de repartir tasques de cura o tasques domèstiques, que és molt important, sinó també en imaginaris afectius i de desig».
García-Santesmases dedica el gruix del seu nou llibre a investigar un fenomen «molt minoritari», el de les dones que paguen per serveis sexuals a Espanya. L’assaig no dona una xifra concreta de quantes són, però una aproximació preliminar a la qüestió les xifra en «unes 300». En les seves entrevistes amb gigolós i altres empleats de «la indústria del sexe femení», descobreix que el guió heteronormatiu amb prou feines canvia. «La majoria de clientes buscaven reconeixement, sentir-se desitjades, sentir-se cuidades. Això no va d’una elit de dones empoderades que transgredeixen rols, sinó de la mediocritat de moltes relacions heterosexuals», explica.
Rols invariables
En resum, que aquests serveis eròtics per a dones «pretenen recrear l’heterosexualitat en la seva versió més estereotipada i normativa, així que els homes encarnen masculinitats protagòniques i les dones, feminitats complaents». I els mateixos treballadors sexuals tenien aquests rols al cap, explica García-Santesmases: «Ells mateixos tenien molt aquest somieig, ells volien performar aquesta masculinitat de Richard Gere a American gigolo, d’home irresistible, que té molt sexe i que a més cobra per això. I en realitat era tot molt més mundà».
En paral·lel a aquesta constatació una mica decebedora, és innegable que hi ha un creixement de la indústria dedicada al plaer femení. «El Satisfyer [el succionador de clítoris] va ser el regal més venut el 2022. No és una excepció, el mercat de les joguines sexuals està en auge i el seu públic principal són les dones. També ho està el de les teràpies, les formacions i les trobades destinades a explorar, facilitar i potenciar l’eròtica femenina. No per casualitat una de les cirurgies estètiques amb una demanda cada any més creixent és el rejoveniment vaginal. I una última dada: segons el portal de pornografia més visitat del nostre país, Pornhub, les dones són el 31% dels seus espectadors i aquest percentatge augmenta cada any», s’explica en el llibre. Llavors, què busquen les dones que recorren a gigolós i altres treballadors sexuals? Després de la seva investigació, García-Santesmases afirma que, sobretot, el pagament d’aquests serveis eròtics serveix perquè adquireixin la seguretat que «no derivaran en violència, que la dona pot ser un objecte preuat i no violentat».
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